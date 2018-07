Keine Maßnahme zum Nachteil Österreichs!

Was nun? Deutschlands Innenminister Horst Seehofer beteuerte am Donnerstag beim Besuch in Wien, sein Land werde in der Asylfrage „nie Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für die es nicht zuständig ist.“ Auch Kanzler Sebastian Kurz fasste das Gespräch zusammen, indem er sagte: „Wir haben uns verständigt, dass keine Maßnahmen zum Nachteil Österreichs gesetzt werden.“

Atempause im Asyl-Streit

Dem gegenüber stehen aber die zwischen CDU und CSU paktierten Transitzentren an der Grenze zu Österreich, aus denen alle abgelehnten Asylwerber in vertraglich gebundenen EU-Ländern oder direkt in Österreich landen würden. Offensichtlich rudert Seehofer in dieser Frage zurück. Nach Europa abgewiesen sollen jetzt nicht mehr alle anderswo registrierten Flüchtlinge werden (heuer bislang mehr als 17.000), sondern nur die anderswo im Asylverfahren stehenden , also deutlich weniger.

Diesbezüglich kündigt Seehofer jetzt einmal Gespräche mit Italien und Griechenland über die Rücknahme der dort registrierten Asylwerber an. Angeblich haben Griechenland und Spanien den Deutschen bereits zugesichert, Flüchtlinge zurückzunehmen. Allein die in Italien und Griechenland registrierten Asylwerber würden, so Seehofer, drei Viertel des Flüchtlingsaufkommens an der Grenze Bayern-Österreich ausmachen. Sollten die Gespräche mit den Mittelmeerländern zu keinen Rücknahme-Abkommen führen, werde man hinsichtlich der geplanten Transitzentren aber „neu nachdenken“, betonte Innenminister Seehofer am Donnerstag in Wien. Weitere Gespräche soll es kommende Woche beim Zusammentreffen von Seehofer mit Innenminister Herbert Kickl und Italiens Innenminister Matteo Salvini in Innsbruck geben.

Festhalten an Dublin-Pakt

Bis dahin eint Deutschland und Österreich das Ziel, die Fluchtrouten aus dem Mittelmeerraum nach Norden abzuriegeln. Und laut Kanzler Kurz die Einschätzung „dass, so lange es keine neuen Regeln gibt, Dublin gilt“ — sprich: Asylwerber dort zu betreuen sind, wo sie erstmals EU-Boden betreten. Laut UNO sind in den Mittelmeerländern heuer bislang 46.400 Flüchtlinge angekommen. Der Großteil der Ankömmlinge stammt aus Syrien, Irak, Tunesien, Eritrea und Afghanistan.