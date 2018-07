„Keine Resignation beim Thema Atom“

Mit Landesrat Rudi Anschober (Grüne) sprach Heinz Wernitznig

VOLKSBLATT: Befürchten Sie nach dem Scheitern der Klage Österreichs gegen das britische AKW Hinkley Point vor dem Europäischen Gerichtshof eine Renaissance der Atomenergie?

ANSCHOBER: Nein, weil die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie nicht mehr gegeben ist und die erneuerbaren Energieträger mittlerweile um ein Vielfaches preisgünstiger sind. Ein Risiko sind aber die Euratom-Verträge, die eine Bevorzugung der Kernenergie vorsehen. Deshalb fordert ich, dass die Bundesregierung eine Euratom-Reformkonfernz einberuft.

Macht sich bei den Antiatom-Aktivisten Resignation breit oder gibt es ermutigende Signale?

Resignation ist in so einer Schlüsselfrage ein Luxus, den man sich nicht leisten kann. Wir kämpfen weiter, es gibt auch ermutigende Signale. So funktioniert der deutsche Atomausstieg hervorragend.

Macht es Sinn, eine europäische Volksabstimmung zum Thema Subvention von Atomenergie zu initiieren?

Wenn es sonst keine Lösungsoptionen gibt, glaube ich, dass so eine Volksabstimmung mit Sicherheit für uns zu gewinnen ist. Es sieht ja niemand ein, dass für eine riskante Uralt-Technologie Milliarden an Subventionen durch den Konsumenten gezahlt werden müssen.

Die Abschiebung von Flüchtlingen, die eine Lehre absolvieren, bleibt Streitthema. Sehen Sie eine Chance, dass die Bundesregierung ihre Meinung noch ändert?

Ja, je stärker der Druck wird, desto eher werden wir eine Meinungsänderung durchsetzen können. Asylwerber, die eine Lehre absolvieren, sollten dafür belohnt werden, dass sie das machen, was wir von ihnen fordern – nämlich sich integrieren, die Sprache lernen und eine Ausbildung machen.

Laut Umfragen teilt eine Mehrheit ihre Einstellung. Können Sie sich ein Volksbegehren vorstellen?

Mir wäre es lieber, wenn wir auf der pragmatisch-politischen Ebene zu einer Lösung kommen. Wenn da die Tür nicht aufgeht, muss man diskutieren, wie ein neuer Anlauf aussehen könnte.

Sie wollen bis Jahresende Maßnahmen zur Verbesserung der Luft in Linz fixieren. Gibt es konsensfähige Vorschläge?

In der Landesregierung haben wir drei Maßnahmen in Kooperation mit der Stadt Linz verankert, aber noch nicht beschlossen. Es wird neben einer Modernisierung der Linzer Taxiflotte an möglichen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und an Busschleusen im Einpendler- bereich gearbeitet. Eine Umweltzone lehne ich ab.

Wie soll der so genannte Lufthunderter im Bereich zwischen Enns und Asten besser kontrolliert werden?

Ich halte nichts davon, das Tempo weiter zu reduzieren, sondern die Einhaltung von Tempo 100 soll kontrolliert werden. Wie, das muss die Exekutive entscheiden.

Was halten Sie vom Testbetrieb für Tempo 140 auf der Westautobahn?

Eine Klimaforscherin hat dazu gesagt: Wir brauchen mehr Tempo, aber beim Klimaschutz und nicht auf den Autobahnen. Wir sind die erste Generation, die die Klimaveränderung am eigenen Leib spürt und wir sind die letzte Generation, die ernsthaft etwas dagegen tun kann.

Wie beurteilen Sie die Performance der Grünen nach dem Absturz bei der Nationalratswahl? Hat sich die Partei wieder erholt bzw. ist auf Bundesebene eine Persönlichkeit wie der Innsbrucker Bürgermeister Willi in Sicht?

Mittlerweile bedauern viele, dass die Grünen nicht mehr im Nationalrat vertreten sind, gerade angesichts des Rechtsrucks. Die wirtschaftliche Konsolidierung ist gelungen, die politische ist in Tirol und Salzburg gut gelungen. Ab Herbst werden wir uns auf Bundesebene neu aufstellen und auf die EU-Wahlen 2019 vorbereiten.

Sie sind seit 15 Jahren Landesrat und werden in zwei Jahren ihren 60er feiern. Haben Sie schon entschieden, ob sie nochmals als Spitzenkandidat antreten?

Ich bin in bester Verfassung, wir haben ein tolles Team und es macht mir Freude, in Oberösterreich zu arbeiten. Gewählt bin ich bis 2021 und ich halte Wort. Was dann nachher ist, werden wir Ende 2019 gemeinsam entscheiden.

Das Grüne Zugpferd in Oberösterreich ist Rudi Anschober. Es gibt niemanden mit ähnlich guten Werten.

Die Grünen haben sich in den letzten Jahren verbreitert. Wir haben sehr gute und engagierte Politiker wie etwa Stefan Kaineder oder Severin Mayr. Mir ist nicht bang um die Zukunft der Grünen.