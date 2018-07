Keine Rettung für Bergsteiger

GOSAU — Nur noch tot gefunden wurde am Montag jener Bergsteiger am Dachstein, der seit Samstagabend abgängig war. Der 62-jährige Tscheche war mit neun Freunden unterwegs, sie wollten von der Adamek-Hütte zum Dachstein aufsteigen. Am Beginn der Gletscherzone schloss sich der als erfahren und konditionsstark beschriebene Mann aber vier anderen Bergkameraden an.

Als sie im Nebel nach dem Weg suchten, zweigte der 62-Jährige ab und verließ die Alpinisten in Richtung „Untere Windluke“. Beide Gruppen trafen sich später am Gipfel. Dass der Tscheche einen anderen Weg genommen hatte, war für seine Freunde nicht ungewöhnlich, denn der Mann galt als „alpiner Freigeist“. Als er jedoch gegen 22 Uhr noch immer nicht zurück auf der Adamek-Hütte war. gaben die Bergsteiger dem Wirt Bescheid. Die Witterung ließ eine sofortige Suche jedoch nicht zu. Erst Sonntagfrüh konnte damit begonnen werden. Die Suche gestaltete sich schwierig und kräftezehrend, da es oberhalb von 2300 m dichten Nebel mit Wind und Niederschlag gab. Sie musste um 15.30 Uhr abgebrochen werden. Gestern Vormittag wurde die Leiche des Mannes am Fuße des Rohrsteins gefunden.