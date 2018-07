Keine schlaflosen Nächte für „Verlierer“ Vettel

Bereits am Sonntag (15.10, live ORF eins und RTL) am Hungaroring will der Ferrari-Pilot beginnen, den Abstand zu Hamilton zu verringern

Den sicher scheinenden Heimsieg hat er durch einen Verbremser klassisch vergeigt, dennoch wird Sebastian Vettel deswegen keine schlaflosen Nächte verbringen. Der 31-jährige Heppenheimer hatte sich bei seinem Team nach Rennende entschuldigt. „Ich habe es in der Hand gehabt. Kleiner Fehler, große Enttäuschung. Aber ich glaube nicht, dass ich wegen dem, was ich falsch gemacht habe, Probleme habe einzuschlafen.“ Nächsten Sonntag hat Vettel in Ungarn bereits wieder die Chance, Boden auf Lewis Hamilton gutzumachen und mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause zu gehen.

Aufholjagd

17 Punkte liegt Vettel nach elf von 21 Saisonrennen nun hinter WM-Leader Hamilton. Das Duell der vierfachen Weltmeister war in den vergangenen Wochen von Dramen geprägt. Erst gab Hamilton durch einen Ausfall in Spielberg die WM-Führung ab, nach einer Berührung mit Kimi Räikkönen verlor der Engländer in Silverstone weitere Punkte.

In Vettels Heimat schlug er zurück, die Freude war nicht zu übersehen. „Das ist sicher einer der größten Erfolge meiner Karriere“, betonte Hamilton. Der 33-jährige Brite war von Startplatz 14 aus zum vierten Saisonsieg gefahren, ein Husarenritt.

„Es war sehr viel Negativität an diesem Wochenende, aber ich habe gehofft, dass der Regen kommen und die ganze Negativität weg waschen würde“, erklärte Hamilton. „Es ist passiert. Es ist ein echter Traum und ein Tag, den ich immer in Erinnerung behalten werde.“

Noch im August soll der F1-Rennkalender für 2019 feststehen. Darin werden nach aktuellem Stand der Dinge 20 Rennen, aber kein Großer Preis von Deutschland aufscheinen.