Keine Schnellschüsse in Gmunden

Basketball: Ohne „Großen“ vs. Aufsteiger — Wels um dritten Sieg in Serie

„Ich arbeite am Comeback“ — Swans-Gmunden-Geschäftsführer Richard Poiger nahm die Ausfälle der Center Torrion Brummit (Fersenprellung) und Tilo Klette (Meniskus-OP) vor dem Heimspiel am Sonntag (17) gegen die Vienna Timberwolves mit Humor. Die Gmundner sondieren natürlich den Markt, Schnellschüsse werde es aber keine geben. „Wir sind sportlich zum Glück in einer guten Ausgangsposition“, erklärte Poiger. Gegen den ABL-Aufsteiger müssen Matthias Linortner und Toni Blazan wieder die für sie ungewohnte Innenspielerrolle übernehmen.

Die Flyers Wels wollen zur selben Zeit zuhause gegen Klosterneuburg den dritten Sieg in Folge feiern.

In der NBA durfte sich Jakob Pöltl (2 Punkte, 7 Rebounds) mit den San Antonio Spurs beim ersten Duell mit Ex-Klub Toronto Raptors über einen 125:107-Heimsieg freuen. „Besonderer Sieg! Es war schön, im ersten Spiel gegen mein Ex-Team viele Freunde wiederzusehen“, erklärte Pöltl via Facebook.

t.h.