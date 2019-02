Keine Schnellschüsse zu Rückkehr

In der Debatte über die Rücknahme von Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag bekräftigt, dass die Sicherheit der Bevölkerung vorgehe. Es handle sich um ein „komplexes Thema“, bei dem es „sicher keine Schnellschüsse“ geben werde: „Wir sind da sehr zurückhaltend, was die Rücknahme dieser Personen betrifft“, sagte Kurz auf Facebook. Seiner Einschätzung nach gebe es „nur sehr, sehr wenige Fälle, und wenn es konkrete Fälle gibt, werden wir die prüfen. Da ist wahrscheinlich dann ein Unterschied zu machen, ob das eine Frau mit einem kleinen Kind ist, wie einer der bekannten Fälle, oder Menschen, die dort vielleicht zahlreiche Leute abgeschlachtet haben.“

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will keine gefangenen Mittäter der Terrormiliz mit österreichischer Staatsbürgerschaft zurück ins Land holen. „Es ist unakzeptabel, diese tickenden Zeitbomben aufzunehmen. Wir haben selbst schon viele derartige Problemfälle im Land“, so Kickl. Das gelte auch für die Frauen der Terroristen: „Die vorne hätten nicht so lange Zeit Köpfe abschneiden können, wenn nicht hinten wer für sie gekocht hätte.“ Kickl spricht sich für Prozesse in der Region aus: „Es muss in der Region Tribunale geben, mit Einbindung von UNO und EU.“ Außenministerin Karin Kneissl sieht bei dem Vorschlag noch einige offene Fragen.

Rechtliche Verpflichtung

Aus Österreich befinden sich derzeit rund 100 Kämpfer in Syrien und dem Irak, rund 30 Prozent davon besitzen laut Innenministerium die österreichische Staatsbürgerschaft. Grundsätzlich ist Österreich rechtlich verpflichtet, seine Staatsbürger zurückzunehmen. Ähnlich wie in Großbritannien darf die Staatsbürgerschaft nicht aberkannt werden, wenn die Person damit staatenlos werden würde.

Bisher gibt es nach Aussagen des Außenamtes in Österreich einen bekannten Fall. Es handelt sich dabei um eine junge Wienerin und ihren eineinhalbjährigen Sohn, die sich in kurdischer Haft befindet. Derzeit laufen Bemühungen des Außenministeriums, besonders den Buben nach Österreich zu holen. Sorgen bereiten der österreichischen Außenministerin aber auch jene — vorwiegend ursprünglich aus Tschetschenien stammende — Dschihadisten, die in Österreich — etwa 2014 und 2015 — zu mehrjährigen Haftstrafen („Im Schnitt waren es rund sechs Jahre“) verurteilt worden waren und deren Freilassung in den kommenden Jahren bevorsteht. Die Frage, ob und wie diese in weiterer Folge unter Beobachtung gestellt werden können, sei eine herausfordernde Aufgabe, „die uns schon jetzt beschäftigt“, so Kneissl.