Keine Spur vom Mörder von Stiwoll

Am 29. Oktober jährt sich das Gewaltverbrechen im 726-Einwohner-Ort zum ersten Mal

STIWOLL – Am 29. Oktober ist es ein Jahr her, dass Friedrich F. in Stiwoll, westlich von Graz, seine beiden Nachbarn mit einem Gewehr getötet und eine Nachbarin schwer verletzt hat. Der Ort war danach im Ausnahmezustand, die Allerheiligenprozession wurde abgesagt.

Seit dem Tag der Schüsse hat die Polizei keinen einzigen konkreten Hinweis auf den Verbleib des Verdächtigen erhalten, sagt der Leiter der mittlerweile aufgelösten Soko „Friedrich“, Rene Kornberger.

Bei der internationalen Fahndung ist nach wie vor eine Belohnung von mehr als 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Festnahme des Steirers führen. Genutzt hat dieser finanzielle Anreiz bisher allerdings nichts, denn abgesehen von dem im Wald gefundenen Fluchtfahrzeug fehlt bis heute jede Spur von dem damals 66-Jährigen. „Wir haben seit Ende Jänner knapp 40 Hinweise bekommen, von angeblichen Sichtungen in Österreich und dem benachbarten Ausland. Schlaflager wurden gefunden, die aber nicht vom Verdächtigen waren“, so Kornberger. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesuchte verstorben ist, wird immer höher.

Für Stiwolls Bürgermeister Alfred Brettenthaler (ÖVP) hat sich das Leben ein Jahr nach der Bluttat in der 726-Einwohner-Gemeinde wieder normalisiert, obwohl „das für mich damals ein komplettes Schockerlebnis gewesen ist“. Eine eigene Gedenkveranstaltung am Jahrestag ist nicht geplant. Eigentlich sei man schon Anfang Dezember mit der Christbaum- und Adventskranzsegnung wieder im gesellschaftlichen Leben drin gewesen, ist Bretten- thaler überzeugt. Die Frau von Friedrich F., die nach den Todesschüssen kurzfristig den Ort verlassen hatte, ist mittlerweile wieder zurückgekehrt. Sie lebe aber sehr zurückgezogen und nehme zum Beispiel am Vereinsleben nicht teil.