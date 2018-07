(K)eine turbulente Transferzeit

Von Yannik Bogensperger

Am Freitag startet die Union Gurten auswärts gegen Gleisdorf in die neue Saison der Fußball-Regionalliga. „Das Ziel ist ein Nichtabstiegsplatz“, wie Trainer Peter Madritsch betonte. Gurten hat einen großen Umbruch hinter sich, gestandene Spieler wurden abgegeben und junge aus umliegenden Vereinen geholt. Aufgrund dessen müsse das Timing noch verbessert werden. Madritsch geht aber mit einem „sehr positiven Gefühl“ in die neue Saison. Vor allem nach dem guten Auftritt im Cup gegen den Bundesligisten Wolfsberger AC. „Wir haben uns gut verkauft.“

In der ersten Cup-Runde ebenfalls gut präsentiert hat sich der ATSV aus Stadl-Paura, der am Sonntag in Graz gegen die Sturm Amateure startet. Mit einer taktisch guten Leistung und dem nötigen Spielglück gelang die große Sensation gegen den FC Blau Weiß Linz. In der Meisterschaft erhofft sich der neue Trainer Markus Waldl vor allem eine „ruhige Saison“. Das Ziel für die kommende Saison (nach zuletzt Rang 15) lautet „einstelliger Tabellenplatz. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, wir haben gut trainiert, die Mannschaft hat einen super Charakter“, meinte der Neo-Coach. Auch Stadl-Paura hat einen großen Umbruch hinter sich. Zum Verein gestoßen sind unter anderem Daniel Raischl und Kevin Hinterberger vom FAC, Florian Maier (BW Linz), der Spanier Marco Toro sowie David Poljanec (SLO).

Auch für die UVB Vöcklamarkt beginnt die Spielzeit auswärts. Gegner ist am Freitag Aufsteiger FC Wels. „Ziel ist eine Rangverbesserung (nach Platz 7/Anm.), das Top-Ziel eine Platzierung unter den ersten fünf“, wie Vöcklamarkt-Trainer Jürgen Schatas erklärte. „Der Start gegen den FC Wels wird schwierig“, ist sich Schatas bewusst.