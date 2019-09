Keine Überraschung an Zapfsäule

Die aktuellen Ereignisse in Saudi-Arabien, wo wie berichtet zwei Öl-Anlagen nach Drohnenangriffen brennen, lassen hierzulande auch gleich die Sorgen um die Spritpreise wieder wachsen.

Zwar ist man gegen Verteuerungen der Benzin- und Dieselkosten relativ machtlos, aber es gibt dennoch Möglichkeiten, wie man sich beim Tanken etwas sparen kann. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zählt das Alpenland europaweit ohnehin zu den Billigtank-Ländern, bei unseren Nachbarn in Deutschland, Italien und der Schweiz müssen die Autofahrer schon tiefer in die Tasche greifen, wenn sie volltanken wollen. In Österreich sind die Spritpreise tendenziell im Osten niedriger als im Westen.

Die beste Vorbeugung gegen teures Tanken ist und bleibt Information: Das Wissen, wo und wann man den Autotank günstig befüllen kann, findet man hier www.spritpreisrechner.at

Auch beim Fahren kann man sparen, wenn man ein paar Verhaltensweisen beherzigt: