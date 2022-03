„Keinen Schlussstrich unter Pandemie ziehen“

Den Versuch der MFG, im Weg einer Dringlichen Anfrage die Covid-Impfung als Gefahr für Kindeswohl zu diskreditieren, nutzte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander am Donnerstag im Landtag für sehr grundsätzliche Feststellungen zum Thema Corona. Zumal, wie Haberlander betonte, in der Debatte um das Thema Corona zuletzt „einiges verrutscht“ sei.

So habe etwa in der Zeit der Pandemie die Wissenschaftsfeindlichkeit zugenommen, obwohl die Wissenschaft Großartiges geleistet habe — wie die Entwicklung des Impfstoffes in so kurzer Zeit zeige.

Anhänger „der Pseudomedizin und Impfgegner, aber auch politische Gruppierungen“würden unter dem Dach der Wissenschaftsfeindlichkeit vereint, hier sei „etwas gekippt“. Dazu kämen „allerlei Unwahres und Beschimpfungen gegen politische Verantwortungsträger“ — was insgesamt eine gefährliche Entwicklung sei. Diese scheine sich zu beschleunigen „und nach und nach für unsere gesamte Gesellschaft bedrohlich zu werden“.

Doch, so Haberlander unmissverständlich: „Die Impfung bleibt das beste Mittel, das wir kennen, um wieder in eine bessere Zukunft zu gehen.“ Auch bei Kindern und Jugendlichen stelle überwiege „die Nutzenwirkung die Nebenwirkungen bei weitem“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin, um in diesem Zusammenhang auch den MFG-Begriff von der Covid- Injektion als ihr „nicht bekannt“ zu bezeichnen. Sie gehe davon aus, „dass hierbei die Corona-Schutzimpfung gemeint ist“.

Trotz Impfung mahnte Haberlander im Übrigen die Eigenverantwortung ein. Jeder und Jede müsse sich bewusst sein, „dass mit den fallenden formalen Vorgaben die Verantwortung auf die Bürgerin, den Bürger übergeht“. Die Pandemie sei „noch nicht vorbei“, man dürfe keinesfalls „den Fehler machen, einen Schlussstrich unter die Pandemie zu ziehen“. Eigenverantwortung bedeute, „das Leben so normal wie möglich zu leben und weiterhin auf die bewährten Instrumente der Pandemiebekämpfung zu zählen: Händehygiene, Abstand halten, Maske tragen“.

Keine verlorene Generation

Ausdrücklich verwahrte sich Haberlander dagegen, Kinder und Jugendliche „pauschal als Opfer der Krise“zu betrachten. Die Pandemie habe auch viel gelehrt, es sei „wichtig, so viel Gutes wie nur möglich aus der Krisenzeit mitzunehmen“, so Haberlander mit Blickwinkel „beispielsweise auf die großartigen Fortschritte in der Digitalisierung, die erhöhte Selbstorganisation und die Erlernung der Resilienzfaktoren“. Kinder und Jugendliche hätten „sehr viel wichtiges für die Zukunft gelernt, man soll daher von keiner verlorenen Generation sprechen“.