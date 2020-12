In einem historischen Halbmarathon-Rennen in Valencia hat der Kenianer Kibiwott Kandie am Sonntag den Weltrekord klar verbessert und ist als erster Läufer unter 58 Minuten geblieben. Der 24-Jährige gewann die hochkarätige Konkurrenz in 57:32 Minuten und unterbot den gut ein Jahr alten Weltrekord seines Landsmanns Geoffrey Kamworor (58:01) um gleich 29 Sekunden. Zweiter wurde Jacob Kiplimo aus Uganda (57:37) vor dem Kenianer Rhonex Kipruto (57:49).

