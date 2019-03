„Kenne Geschichte des IS-Kämpfers aus Wien“

Kurdische Soldaten haben in Syrien einen IS-Kämpfer festgenommen, der laut ORF in einem auf Facebook kursierenden Video behauptet, aus Wien zu stammen. Der Terrorismus-Forscher Thomas Schmidinger bezeichnet die Quelle des Videos als verlässlich. Dem stimmt ein Kenner der Szene – ein Wiener Kurde türkischer Herkunft, dessen Name der Redaktion bekannt ist – zu: „Ich kenne die Lebensgeschichte des Wieners“, sagt er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT, „weil ich einige seiner früheren Freunde kenne und wir eine große alevitische und kurdische Community in Wien haben, die darüber spricht.“ Der nunmehrige Dschihadist ist demnach in Wien als Kind kurdisch-alevitischer Gastarbeiter geboren worden.

Radikalisierung des Mannes erfolgte in Wien

Er sei im Jahr 2011 von türkischen, arabischen und hauptsächlich tschetschenischen Salafisten in Wien radikalisiert worden. Diese habe er während eines Vorbereitungskurses für den Hauptschulabschluss kennengelernt. Nach der Konvertierung zum sunnitischen Islam sei der Mann bereits 2012 über die Türkei nach Syrien gereist, wo er für den Al-Kaida-Ableger Al-Nusra gekämpft habe. Auf eine Verletzung im Kampf folgte eine Erholungsphase in Wien. 2015 sei er dann über die Türkei nach Syrien gereist – diesmal, um für den IS zu kämpfen. Dass ein alevitisch-kurdischer junger Mann „zu diesen IS-Schlächtern geht“, schmerze besonders, sagt der Zeuge. Mehr als 300 Personen aus Österreich seien in den Dschihad gezogen. „Zirka 100 sind noch vor Ort.“

Dieselbe Zahl nennt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Laut österreichischem Innen- und Außenministerium sind die Untersuchungen des Facebook-Videos noch am Laufen, es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse.