Kennenlernen im 4-Minuten-Takt: Seniorenbund lädt zum Speed-Dating

Um Senioren eine Gelegenheit zu bieten neue Bekanntschaften zu schließen oder Partner für Freizeitaktivitäten zu finden, lädt der OÖ Seniorenbund zu einer neuen Veranstaltungsreihe unter dem Namen „Kennaglernt“.

Am Mittwoch, dem 16. März, um 10 und 13 Uhr finden zwei Veranstaltungen der neuen Reihe in Steyr statt, weitere sind bereits in Linz und Wels geplant. Es funktioniert wie beim „Speed Dating“: Die Teilnehmer sitzen sich zwanglos gegenüber und haben vier Minuten Zeit, um sich im Gespräch kennenzulernen und auszutauschen.

Im Anschluss werden dabei die Personen mehrmals gewechselt, sodass möglichst viele Gespräche zustande kommen. Am Ende der Veranstaltung können die Teilnehmer selbst entscheiden, wem sie ihre Kontaktdaten mitteilen möchten.

Mit dieser Aktion möchte der OÖ Seniorenbund eine weitere Maßnahme zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit initiieren.

„Es braucht neue Ideen, um die Herausforderungen in Bezug auf die Alterseinsamkeit meistern zu können. Als OÖ Seniorenbund möchten wir dabei unseren Beitrag leisten“, so Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner.