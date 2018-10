Kevin Anderson holte in Wien seinen ersten ATP-500-Titel

Kevin Anderson hat am Sonntag das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gewonnen. Der als Nummer zwei gesetzte Südafrikaner bezwang im Endspiel vor 7.300 Zuschauern den Japaner Kei Nishikori nach 1:55 Stunden mit 6:3,7:6(3). Für Anderson bedeutete sein erster ATP-500-Titel auch die Qualifikation für die ATP Finals in London.

Anderson sicherte sich den Siegerscheck in der Höhe von 473.865 Euro brutto und „half“ damit auch Dominic Thiem, der Nishikori im Viertelfinale unterlegen war. Denn Nishikori schreibt so im „Race to London“ 200 Punkte weniger an als mit einem Wien-Titel.