Keyl-Rückzieher nach scharfer Kritik

Am Montag hat der umstrittene Jurist Hubert Keyl seine Kandidatur als Bundesverwaltungsrichter zurückgezogen. Vorausgegangen war scharfe Kritik an seiner Nominierung, unter anderem weil bekannt wurde, dass er vor Jahren gegen die Seligsprechung des katholischen Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter geschrieben hatte. „Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass wir im Jahr 2018 noch immer über die historische Rolle von Franz Jägerstätter reden müssen“, hatte am Wochenende Landeshauptmann Thomas Stelzer kritisiert. „Für das Land OÖ ist Jägerstätter eine Persönlichkeit, die dem Nationalsozialismus vehement die Stirn geboten hat. Seine Seligsprechung war in OÖ breit getragen. Dieses allgemein gültige Geschichtsverständnis zur Person Jägerstätter sollte eigentlich selbstverständlich sein — insbesondere für jene Persönlichkeiten die öffentliche Ämter bekleiden möchten.“ Justizminister Josef Moser (ÖVP) hatte sich auf die Entscheidung des Personalsenats im Gerichtshof berufen, der Keyl empfohlen hatte. In einer Aussendung des Gerichts war von fachlich fundierter und positiver Arbeitsleistung die Rede, von der man sich täglich überzeugen habe können.



Drohendes Veto vom Bundespräsidenten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Bestellung noch unterfertigen hätte müssen, schien diese Einschätzung nicht beeindruckt zu haben. Dem Vernehmen nach soll das Staatsoberhaupt den Koalitionsparteien über das Wochenende klar gemacht haben, dass ein Veto gegen Keyls Bestellung bevorstehe.

Keyl selbst sprach in einer Aussendung von einer „vorher unvorstellbaren medialen Hetzjagd“, die ihn auch zum Schutz von Frau und Kindern seine Bewerbung zurückziehen lasse. Nachdem er sich bereits vom Nationalsozialismus distanziert und jede nähere Bekanntschaft mit Neonazi Küssel dementiert hatte, ging er nun auch zu seinen eigenen Jägerstätter-Aussagen auf Distanz: „Ich würde diesen Artikel heute nicht mehr so veröffentlichen.“ In einem Leserbrief hatte Keyl geschrieben, wer den Dienst in der Wehrmacht verweigert habe, sei „ein Verräter, und Verräter soll man verurteilen und nicht seligsprechen“.

FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache sprach von einer „Hexenjagd“ auf den Juristen, Generalsekretär Christian Hafenecker nannte es schade, „wenn der bestgeeignete Kandidat aufgrund medialer Hetze die Kandidatur zurückzieht“.