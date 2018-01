Kfz-Werkstätten: Umbruch wegen Elektromobilität

Von Oliver Koch

„Die Werkstättenbetriebe haben im Vorjahr gut reüssieren können. Das Echo ist durch die Bank äußerst positiv“, sagt Jörg Silbergasser, Innungsmeister der Fahrzeugtechniker, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Dieser Trend werde vermutlich auch in der ersten Jahreshälfte 2018 anhalten. „Wir sprechen aber nur von leichten Zuwächsen“, relativiert er aber gleich. Fakt sei jedenfalls, dass die Autowerkstätten wieder investieren würden. Die Betriebe suchen nach Personal und stellen verstärkt wieder Lehrlinge ein. Auch in die Infrastruktur würde mehr Geld fließen. Dies sei vereinzelt ganz schön teuer: Ein Lkw-Prüfstand kostet etwa 100.000 Euro.

Dem Trend der Digitalisierung könnten sich auch die Werkstätten nicht entziehen. „Wir müssen heute viel mehr in Diagnoseprogramme investieren und mehr in die Kalibrierung. Das wirkt sich auch auf die Ausbildung aus“, so Silbergasser. Das beträfe nicht nur die Pkw-Werkstätten sondern auch die Lkw-Werkstätten – aber hier seien die Betriebe derzeit „auf dem aktuellen Stand der Zeit“. Denn: „Wenn man sechs Monate ausbildungstechnisch nichts macht, ist man weg vom Fenster“, drückt es Silbergasser drastisch aus. Die Entwicklung in der Branche gehe derzeit rasend schnell vonstatten. Das betrifft jeden der etwa 300 Betriebe in Oberösterreich: Egal, ob freie Werkstätte oder Vertragswerkstätte eines Autoherstellers.

Holschuld der Lehrlinge

In puncto Lehrlingsausbildung sei es schon „sehr schwierig geworden, den riesigen Stoffumfang in drei, dreieinhalb Jahren zu vermitteln“. Die Lehrlinge hätten durchaus eine Holschuld, auch in ihrer Freizeit im Eigenstudium zu lernen, „um im direkten Wettbewerb mehr zu wissen, als andere“. Es werde auch immer mehr zur Spezialisierung kommen: Das es also Fachleute in den Werkstätten gibt, die etwa für Standheizungen, Motormanagement oder für E-Autos zuständig sind.

Stichwort E-Autos: „Alle Antriebe haben ihre Berechtigung. Und wir wissen noch nicht, welche Technologie wir in zehn bis 15 Jahren zur Verfügung haben werden“, so Silbergasser. Dennoch müsse man in der Ausbildung dem steigenden E-Auto-Anteil Rechnung tragen. „Da muss es bald zu Änderungen kommen.“ Den Lehrberuf „Modul Hochvolt“ gebe es schon seit drei Jahren, die Grundkenntnisse müssten aber schon von Beginn an in der Lehrlingsausbildung vermittelt werden. „Und das besser früher als später“, so Silbergasser. Klar müsse allerdings auch sein, dass jede Form der Mobilität – egal ob Diesel, Brennstoffzelle oder Elektromotor – Einflüsse auf die Umwelt hat. „Wir werden es nicht schaffen, dass beim Auspuff Blumen rauskommen“, so Silbergasser. Und: „Zukunftsorientierte Betriebe werden auch in Zukunft goldene Zeiten haben.“ Eine Marktbereinigung werde es daher nicht geben, es werde maximal zu Standortbündelungen – Stichwort Kompetenzzentren – kommen.