KH Nord: U-Kommission befasst sich mit Anfängen des Projekts

Die Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord hat sich am Dienstagvormittag mit der Frage beschäftigt, ob die Errichtung des Spitals am gewählten Standort und in der Größe grundsätzlich sinnvoll war. Als Zeuge war am Vormittag Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, geladen. Am Nachmittag steht dann die Befragung des ehemaligen KAV-Direktors Wilhelm Marhold an.

Während sich die vorangegangene Sitzung, in der der aktuelle Direktor des Krankenanstaltenverbunds (KAV), Herwig Wetzlinger, als Zeuge aussagte, mit dem Ist-Stand des Krankenhauses beschäftigte, ging es am heutigen Dienstag um die Anfänge des Großprojekts. Ostermann, Chef der Gesundheit Österreich GmbH, das Forschungs- und Planungsinstitut für das österreichische Gesundheitswesen, berichtete, dass in einer 2004 erstellten Studie anhand verschiedener Berechnungsgrundlagen (inklusive aller Krankenhäuser bzw. nur jener des KAV) drei verschiedene Standortempfehlungen abgegeben worden seien. Das Krankenhaus Nord sei eine der Varianten gewesen.

Schon damals sei klar absehbar gewesen, dass der 21. und der 22. Bezirk maßgebliche Stadtentwicklungsgebiete seien. Er gehe davon aus, dass es mit der Fertigstellung des Krankenhauses zu einem „leichter erreichbaren Versorgungsangebot“ komme, sagte Ostermann. Das Zusammenziehen der Standorte werde „sicher eine Verbesserung der Versorgungssituation darstellen und die Orientierung für die Patienten erleichtern“. Auch dass das Krankenhaus in der Brünner Straße über knapp 800 Betten verfügen wird, halte er für „gerechtfertigt und adäquat“, so Ostermann: „Die Dimensionierung ist richtig gewählt.“

Am Nachmittag steht die Befragung des ehemaligen Chefs des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV), Wilhelm Marhold, an. In dessen Amtszeit fiel die Entscheidung für den Bau des Krankenhauses in Floridsdorf. Die Kommission, in der alle Gemeinderatsfraktionen vertreten sind und die die politische Verantwortung für die Bauverzögerung und Kostensteigerung beim Mega-Spital klären soll, dürfte übrigens öfter als ursprünglich geplant tagen. Angesichts der umfangreichen Zeugenliste brauche es mehr Sitzungen, kündigte die Vorsitzende Elisabeth Rech an.