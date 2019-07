Khatia Buniatishvili: Schubert (Sony classical)

Das erst vor wenigen Wochen entstandene Album mit der georgischen in Paris lebenden Pianistin Khatia Buniatishvili ist sowohl eine Überraschung als auch eine Begeisterung auslösende Aufnahme. Die an der Spitze ihrer Berühmtheit angelangte Künstlerin ist 32 Jahre alt und wartet anhand von Schubert-Werken mit einem unerwarteten Persönlichkeitswandel auf, was ihre Identifikation mit dem großen Liedmeister betrifft.

Man lese unbedingt das von ihr selbst verfasste Booklet, in dem sie gar nicht auf die Stücke eingeht, sondern Schuberts Werk auf eine seelische Reise mitnimmt, ihre innere Beziehung zu Liebe und Tod auf eine ungewohnte Weise preisgibt. „Schuberts Musik hat etwas Weibliches, eine besondere Empfindsamkeit, eine Kraft des Ausharrens und Erduldens“.

Eine Klangpoetin ist zu hören, die Schuberts Musik singen lässt mit allen Höhen und Tiefen, die sie selbst beim Spielen empfindet. Die bekannt temperamentvolle Tastenvirtuosin hat natürlich nichts von ihrer phänomenalen Technik eingebüßt, vielmehr schlüpft sie bei ihrer Gestaltung in das Wesen der Stücke, deren Schönheit sie an die Oberfläche holt hinter den bösen Schattierungen des Alltags.

So gibt sich ihre Lesart der einstündigen B-Dur Sonate D 960 vom letzten Lebensjahr Schuberts. Die Zeit, die sie aus den gerne langsamen Tempi schöpft, füllt sie mit maximaler Intensität. Der Hörer ist emotional mehr gefordert, als man es bisher gewohnt gewesen ist. Auch die vier Impromptus D 899 regen zum Nachdenken an über die dichten Legati oder der in den Nebenstimmen betonten Linienführung.

Für das von Franz Liszt transkribierte Ständchen „Leise flehen meine Lieder“ hätte sich kein besser entsprechendes Finale für diese herzerwärmende Schubert-Hommage finden lassen.