Kia Ceed SW PHEV Platin – Stecker für den Ceed-Kombi

Kia treibt die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte konsequent voran. So bieten die Koreaner den kompakten Ceed in der Kombivariante nun auch als Plug-in an. Das geht zwar zu Lasten des Kofferraumvolumens aber zu Gunsten des Verbrauchs.