Kia Ceed SW – „Und das muss auch noch mit“

Das Skript: Ein Mann, vier Kinder, ein Kurzurlaub im Südburgenland. Die Herausforderung: Wer nun meint, es reicht, mit leichtem Gepäck zu verreisen, der irrt so was von gewaltig. Die logische Konsequenz: Auftritt Kia Ceed SW.

Erster Akt: Das Einpacken. „Und das muss auch noch mit“, sagt die Jüngste und schon steht die nächste Tasche im Vorzimmer. Kurzurlaub zu fünft heißt eben: viel Gepäck.

Gut, dass vor der Haustüre ein Kombi steht, dessen elektrische Heckklappe weit aufschwingt und dessen Kofferraum 625 Liter aufnimmt – und zusätzliche Fächer unter dem Stoffboden des Gepäckabteils bereithält.

Typenschein Kia Ceed SW Platin

1.6 CRDi SCR ISG 48V Preis: ab € 33.690,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 34.190,-; einen Kia Ceed SW (1.0 T-GDI GPF ISG) gibt es ab € 19.290,-

NoVA/Steuer: 2 %/ € 406,08 jährlich

Garantie: 7 Jahre bis max. 150.000 km, 5 Jahre bis max. 150.000 km Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle zwei Jahre Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1598 cm³, 100 kW/136 PS bei 4000 U/min, max. Drehmoment 280 Nm bei 1500-3000 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 10,4 s

Leistungsgewicht: 10,98 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 4,5 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,2 Liter

CO2-Ausstoß: 123 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4600/1800/1465 mm

Radstand: 2650 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1493/1930 kg

Kofferraum: 625-1694 Liter

Tank: 50 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 225/45 R17 91W auf 17“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS

Airbags: 6

Sitze umlegen und den Stauraum des 4,6-Meter-Kombis namens Kia Ceed SW auf voluminöse 1694 Liter (eben, wohlgemerkt!) erhöhen geht nicht – wo sollen denn die Kinder sonst sitzen?

Nun denn: Gepackt, geschlichtet, alles geht sich aus – wunderbar. Die wichtigsten Dinge – Handys und Ladekabel – sind eh immer am Kind. Trinkflaschen und sonstiges Zeugs ist gleich einmal in den zahlreichen Ablagemöglichkeiten verschwunden.

Zweiter Akt: Die Hinfahrt. Dieselmotor an. Leises Brummen, sehr zurückhaltend.

Losgefahren. Eher gemächlich geht´s dahin, die Sechsgangschaltung besticht durch kurze Wege – zudem kann das intelligente Getriebe segeln. Das spart Sprit. Der Blick auf die digitalen Cockpitanzeigen nach knapp hundert Kilometern verrät: gut fünf Liter Verbrauch.

Dabei wurde schon einiges getestet: 130 km/h auf der Autobahn, Eco-Modus, Sport-Modus, bergauf, bergab, Kavalierstarts. Er ist jedenfalls wunderbar unkapriziös, der koreanische Kombi, der übrigens rein europäisch ist – vom ersten Pinselstrich bis zur Produktion.

Dritter Akt: Die Ankunft. Fein war´s. Ein paar Pausen gemacht. Bedienbarkeit des Infotainmentsystems funktioniert hervorragend, nur bei der Sprachsteuerung hapert es gewaltig. Die Lenkung ist angenehm direkt und präzise. Die Fahrleistungen gehen in Ordnung, ein Spurttiger ist der vierzylindrige Ceed SW trotz milder E-Unterstützung und 136 PS nicht. Der Platz im Fond ist laut den Kindern akzeptabel, aber nicht üppig.

Die Ausstattung des etwa 34.000 Euro teuren Wagens jedoch schon. Neben zahlreichen Assistenzsystemen (unter anderem Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, Toter-Winkel-Warner, Verkehrszeichenerkennung) wartet der 1,5-Tonner in der höchsten Ausstattungslinie namens Platin schon serienmäßig mit Ledersitzen, Sitzheizung und -kühlung, Sitzheizung in der zweiten Reihe, mehreren USB-Ports, 10,25-Zoll-Touchscreen, Rückfahrkamera, Online-Diensten, LED-Lichtern und Keyless-go auf.

Vierter Akt: Der Urlaub. Schön, sehr schön. Wie viele Tafeln Zotter-Schokolade und wie viele Flaschen Uhudler sich im Kofferraum ausgegangen wären, wollte jedoch niemand ausrechnen.

Fünfter Akt: Die Heimfahrt. Dieses Mal mehr Bundesstraße. Mehr Gepäck dieses Mal. Ist sich auch ausgegangen. Spritverbrauch wieder bei gut fünf Litern und damit etwas höher als der 4,5-Liter-WLTP-Wert. Traktion fein.

Straßenlage satt. Federung sehr komfortabel. Rundumsicht in Ordnung. Verarbeitung, Haptik und Design europäisch und ohne Fehl und Tadel. Große Emotionen weckt der dynamisch wirkende Kombi jedoch nicht.

Sechster Akt: Wieder daheim. Schön war´s. Mehr als 800 Kilometer ohne Tankstopp, dank 50-Liter-Tank kein Problem.

Fazit

Kia liefert mit dem Kombi Ceed SW ein intelligentes und durchdachtes Auto ab. Viel Auto und Ausstattung also zum leistbaren Preis – aber auch kein Schnäppchen.