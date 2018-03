Kickl plant Verschärfung der Fremdengesetze

WIEN – Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nimmt die jüngsten Vorfälle mit Afghanen zum Anlass, um die Fremdengesetze weiter zu verschärfen. Konkret sollen straffällig gewordene Asylwerber nach verbüßter Haftstrafe in Anschlussschubhaft genommen werden, sagte der Minister gestern. Er kündigte zudem polizeiliche Schwerpunkt-Aktionen an Hotspots wie Praterstern und Brunnenmarkt an.

Auslöser dieser Überlegungen ist der Fall jenes 23-jährigen Afghanen, der in Wien-Leopoldstadt vier Personen niedergestochen und schwer verletzt hatte. Der Afghane war 2015 nach Österreich gekommen. Als kein Ende seines Asylverfahrens in Sicht war, beantragte er beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl seine freiwillige Rückkehr. Er bekam diese auch bewilligt, wurde allerdings in weiterer Folge nicht abgeschoben. Der Afghane soll nämlich sein Ausreisezertifikat nicht behoben haben.

Laut seiner Anwältin macht der 23-Jährige einen „psychisch beeinträchtigten Eindruck“. „Er redet von Teufelsmenschen und Teufelsfrauen“, sagte Astrid Wagner.

Motiv für Attacke unklar

Jener 26-Jährige Mann, der in der Nacht auf Montag vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien einen Wachsoldaten angegriffen hatte und von ihm erschossen wurde, hatte laut Michaela Kardeis, Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, „eindeutig Sympathie für den politischen Islam“. Das seien die ersten Erkenntnisse aus den polizeilichen Ermittlungen. Die Auswertung des bei der Durchsuchung der Wohnung des Österreichers mit familiären Wurzeln in Ägypten sichergestellten Materials werde noch einige Tage in Anspruch nehmen. Es gehe in erster Linie darum, die „Social-Media-Kommunikation“ des Mannes zu filtern, so Kardeis. Das Motiv für die Messerattacke sei nach wie vor unklar.

Das Verteidigungsministerium evaluiert den Assistenzeinsatz des Bundesheeres vor diplomatischen Vertretungen. Laut Pressesprecher Michael Bauer geht es darum, ob und wie der Einsatz verbessert werden kann. Möglich seien Nachbesserungen bei der Ausrüstung. Soldaten dürfen Kasernen nur mehr in Zivilkleidung verlassen.

Indessen hat Dienstagfrüh ein 26-Jähriger vor dem provisorischen Parlament am Heldenplatz einen Polizisten in einem Funkwagen attackiert. Der Beamte griff zu seinem Pfefferspray, sprühte den Afghanen ein und nahm ihn fest. Waffen wurden bei dem Mann nicht gefunden, das Motiv ist noch unklar.