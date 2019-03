Von Renate Wagner

Der desillusionierte, ausgepowerte Polizist, der es selbst mit dem Gesetz nicht so genau nimmt, schmutzig geworden im Umgang mit dem Schmutz der Welt — das ist eine fixe Figur des Kinos. Da nun die Frauen antreten, in allem in Männerschuhe zu schlüpfen, ist der durch und durch tragische Polizist in „Destroyer“ eine Frau. Dabei hat Regisseurin Karyn Kusama keine tragischen und spezifisch weiblichen Elemente in die dunkle Geschichte eingepasst — die Auseinandersetzungen, die Erin Bell mit ihrer Teenager-Tochter hat, könnte auch jeder Vater führen, dem vorgeworfen wird, sich nie genug gekümmert zu haben.

Wir begegnen Bell in der Gegenwart, wo sie beim LAPD gerade noch geduldet und nur gering geschätzt wird. In Rückblenden erfährt man, was schief gelaufen ist — als sie mit ihrem Partner ein wenig vom rechten Weg abrutschen wollte (Drogengeld nehmen, das im Zug einer Undercover-Aktion anfiel), als sie den Tod des Mannes verursacht hat, den sie liebte, und als der Schuldige, Gangsterboss Silas, davonkam und abtauchte. Dieses Wissen setzt sich stückchenweise zusammen. Eines ist sicher: Silas hat ein Lebenszeichen gegeben, und Bell bündelt ihre Kraft, um ihn zu finden.

Bedenkt man, in welch strahlender Schönheit Nicole Kidman schon auf der Leinwand erschienen ist, versteht man die Sensation, die ihre Verwandlung in Erin Bell bedeutete: ein müdes, leeres Gesicht, tote Augen unter struppiger Frisur, ein überzeugendes Bild tiefer Verwahrlosung und Selbstaufgabe: Wahrscheinlich gibt es außer Meryl Streep keine Schauspielerin, die wie Kidman immer wieder innerlich und äußerlich einen neuen Menschen schaffen kann. Ihr zuzusehen, ist so faszinierend, dass man vergisst, wie wenig dieses Geschehen auch den Spannungsanspruch von „Polizei“-Filmen bedient. Es geht um einen Charakter — und da ist Kidman etwas ganz Besonderes gelungen.