Kilometerlange Ölspur auf der Donau in Passau

Ein Ölfilm auf der Donau in Passau beschäftigt Wasserschutzpolizei und Feuerwehr in Bayern. Die Spur ziehe sich am rechten Flussufer über eine Strecke von etwa vier bis fünf Kilometern, sagte ein Sprecher der Passauer Wasserschutzpolizei.

Woher das Öl stamme, sei bisher unbekannt. Vermutlich sei es aus einem Schiff ausgelaufen, sagte der Polizeisprecher. Auswirkungen im angrenzenden Oberösterreich dürfte die Sache vorerst nicht haben.

Zeugen hatten den schillernden Film auf dem Fluss am Dienstagmorgen gemeldet. Derzeit richtet die Feuerwehr den Angaben zufolge eine Ölsperre ein. Sobald die umweltschädliche Substanz gebunden sei, werde man sie aus der Donau entfernen.

Beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich war zunächst keinerlei Unterstützung angefordert worden, hieß es am Nachmittag auf APA-Anfrage.