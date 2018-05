Kim lässt Trump zappeln

Nach vielen gegenseitigen Tiefschlägen schien sich alles zum Guten zu wenden: Nordkoreas Diktator Kim Jong-un machte bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea mit, traf im April Südkoreas Präsidenten zu einem historischen Gipfel und vereinbarte für 12. Juni sogar ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Der „Verrückte“, wie Kim den Amerikaner nannte, und der „kleine Raketenmann“ wie Trump den Nordkoreaner schmähte, wollten in Singapur über atomare Abrüstung verhandeln. Und weil das Tauwetter so schön war, ließ Kim schon einmal drei festgehaltene US-Bürger frei, was Trump „sehr nett“ fand.

Doch jetzt ist schon wieder Schluss mit lustig. Kim ist gar nicht mehr nett, sondern stellt alles in Frage. Vize-Außenminister Kim Kye-gwan warf Washington vor, sein Land in die Enge treiben zu wollen, um es zum einseitigen Verzicht auf Atomwaffen zu zwingen. In diesem Fall werde Nordkorea keine andere Wahl haben, „als das Zustandekommen des nordkoreanisch-amerikanischen Gipfels zu überdenken“, wurde Kim am Mittwoch von den Staatsmedien zitiert. Wenn die Regierung von Präsident Trump dagegen den Gipfel mit ehrlichen Absichten plane, wolle sein Land angemessen reagieren.

Vordergründig ist ein Manöver der Luftstreitkräfte der USA und Südkoreas der Grund für die Verstimmung. Deshalb sagte Nordkorea auch ein für Mittwoch geplantes Versöhnungsgespräch mit Südkorea ab.

Es dürfte aber um etwas anderes gehen. So nahm Kim Anstoß an Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, wonach Nordkorea bei der atomaren Abrüstung dem „Modell Libyen“ folgen könne.

Libyens Diktator Muammar Gaddafi hatte vor 15 Jahren im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen auf Massenvernichtungswaffen verzichtet. 2011 wurde von Aufständischen getötet, die von den westlichen Atommächte unterstützt wurden. Kim betrachtet sein Atomprogramm auch als Absicherung der Macht.

Die USA reagierten auf Kims Drohung auffallend zurückhaltend. Man sei zuversichtlich, dass der Gipfel wie geplant stattfindet. „Wir sind weiter hoffnungsvoll“, sagte Trump-Sprecherin Sarah Sanders.

Abbau der Atomanlage Punggye Ri nur Show?

Im wieder entfachten Streit über das Atomprogramm Nordkoreas geben Satellitenbilder von Arbeiten auf dem Nuklear-Testgelände Punggye Ri Rätsel auf. Experten sind uneinig, ob die Aufnahmen den Beginn der Stilllegung zeigen oder nur eine Show sind. Auf den Satellitenbildern sehe es so aus, als ob oberirdische Gebäude und Einrichtungen abgebaut würden, sagt der Bildanalyse-Experte Scott LaFoy. Die Arbeiten deckten sich mit nordkoreanischen Berichten, wonach die Schließung des Geländes vorbereitet werde. Darin sagte die Regierung unter anderem zu, die Tunnel zu sprengen und dann die Eingänge zu versiegeln. Gleichzeitig sollen Forschungs-, Mess- und Überwachungseinrichtungen abgebaut werden.

Zur offiziellen Schließung von Punggye Ri sind zwar einige ausländische Journalisten eingeladen, nicht aber internationale Inspektoren, die beurteilen könnte, ob hier wirklich eine Anlage zerstört wird.

Die Experten mahnen daher zur Vorsicht. Die Satellitenbilder zeigten zwar, dass die Anlage offenbar stillgelegt werde. Aber, so LaFoy, „nicht erkennbar ist, ob das Gelände auf Jahre hin unbrauchbar sein wird oder der Betrieb binnen Wochen oder Monaten wieder hochgefahren werden kann“.