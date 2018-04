Kim und Moon auf Friedenskurs

Keine Grenze ist so dicht wie die zwischen Nord- und Südkorea: Genau hier an der Demarkationslinie zwischen beiden Ländern treffen sich am Freitag Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, um den neuen Friedensprozess voranzubringen. Beide Staaten befinden sich seit dem Kroeakrieg in den 1950er Jahren offiziell im Kriegszustand, es gibt nur einen Waffenstillstand. Außerdem will Moon Kim davon überzeugen, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben.

Wenn Kim die Demarkationslinie übertritt, wird er der erste nordkoreanische Machthaber sein, der südkoreanischen Boden betritt. An dem historischen Treffen nimmt auch Kims Schwester Kim Yo-jong teil. Dieser Gipfel bildet sozusagen die Ouvertüre zum Ende Mai oder Anfang Juni geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim Jong-un.

Wiedervereinigung noch kein Thema

Das neue Tauwetter lässt Spekulationen auf eine Wiederholung der deutschen Geschichte auf koreanisch sprießen. Offiziell haben sowohl Süd- als auch Nordkorea die Wiedervereinigung auf die Fahnen geschrieben. Tatsächlich hat sich der Traum von der Wiedervereinigung in den vergangenen 70 Jahren immer mehr von der Realität entfernt. Beide Staaten haben sich immer weiter auseinanderentwickelt: Südkorea ist eine moderne Wirtschaftsmacht und Demokratie, der Norden hingegen bitterarm, isoliert und beherrscht von der Kim-Dynastie. Anders als in Deutschland entzweite sich das koreanische Volk zudem in einem Bruderkrieg. Allerdings: 1989 haben auch deutsche Politiker nicht mehr an die Einheit geglaubt, ehe das Volk die Sache in die Hand nahm.