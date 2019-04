Kim und Putin treffen sich zu Gipfel im Osten Russlands

Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen am Donnerstag zu einem Gipfeltreffen in Wladiwostok zusammen. Bei dem ersten bilateralen Gespräch der beiden Politiker dürfte das nordkoreanische Atomprogramm ein zentrales Thema sein. Kim war bereits am Mittwoch mit einem Sonderzug in der Stadt im Osten Russlands eingetroffen.

Reportern sagte Kim in Wladiwostok, er hoffe auf einen “erfolgreichen und nützlichen” Besuch. Mit Putin wolle er “konkrete Diskussionen” über die “Lösung von Situationen auf der koreanischen Halbinsel” führen. Der Kreml hatte zuvor mitgeteilt, im Mittelpunkt der Gespräche solle “eine politische und diplomatische Lösung für das Atomproblem auf der koreanischen Halbinsel” stehen. Kim ist der dritte Machthaber aus seiner Familie, der Wladiwostok für Gespräche besucht.