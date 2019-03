Kims Atomfabrik steht teilweise still

Ist es ein Entgegenkommen des nordkoreanischen Dikattors Kim Jong-un oder gibt es technische Probleme? Fakt ist: Der für die Plutonium-Produktion nutzbare Reaktor der nordkoreanischen Atomanlage Yongbyon ist nach Einschätzung der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEO) seit Anfang Dezember außer Betrieb. Das gab die in Wien ansässige Behörde gestern bekannt, ohne einen Grund für den Stillstand nennen zu können.

Von einer echten Schritt zur Denuklearisierung, die Kim mit US-Präsident Donald Trump — allerdings ohne Details auszuhandeln — vereinbart hat, geht die IAEO aber wohl nicht aus. Denn eine weitere Anlage in dem Atomkomplex, in der mutmaßlich ebenfalls waffentaugliches Uran angereichert werde, scheine zu produzieren, sagte IAEO-Generaldirektor Yukiya Amano vor dem Gouverneursrat der Organisation weiter. Auch werde weiterhin an einem Leichtwasser-Forschungsreaktor gebaut.

Die Demontage von Yongbyon war eines der zentralen Themen des Gipfeltreffens von Trump und Kim in der vergangenen Woche. Trump brach das Treffen in Hanoi vorzeitig ab, weil Kim nach Darstellung des US-Präsidenten nicht zu hinreichenden Zugeständnissen bereit war.