Kims Kriegsspiele stören Trump nicht

US-Präsident freut sich über „sehr netten“ Brief von Nordkoreas Diktator

Die EU protestierte am Wochenende scharf gegen eine neue Serie nordkoreanischer Raketentests. Ganz anders der US-Präsident: Donald Trump stellte überraschend ein weiteres Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Aussicht und freute sich über einen „sehr netten“ Brief aus Pjöngjang.

Darin habe Kim bekundet, dass er nach dem aktuellen Manöver der Streitkräfte der USA und Südkoreas bereit für ein Treffen und für Verhandlungen sei.

Der Brief sei, so Trump ganz milde, auch „eine kleine Entschuldigung dafür gewesen, Kurzstreckenraketen zu testen“. Nach dem Manöver würden auch die Raketentests enden. Und: „Ich freue mich darauf, Kim Jong-un in nicht allzu ferner Zukunft zu sehen!“ Die amerikanisch-südkoreanischen Militärmanöver bezeichnete Trump selbst als „lächerlich und teuer“.

Nordkoreas Militär hatte am Samstag zum fünften Male binnen zwei Wochen mehrere Raketen abgefeuert.

Nach südkoreanischen Angaben erreichten die Raketen eine Flughöhe von 48 Kilometern und stürzten nach einem 400 Kilometer langen Flug ins Japanische Meer.