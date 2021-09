Kinder benötigen in der Pandemie Realität mit Augenmaß

Gerade erst sind die Kinder und Jugendlichen ins nächste von der Corona-Pandemie geprägte Schuljahr gestartet.

Mit regelmäßigen PCR- und Antigentests will man diesmal rasch Corona-Positive herausfiltern und somit Infektionsketten umgehend unterbrechen. Oberstes Ziel ist dabei ein möglichst normaler Schulbetrieb.

Derzeit 18 Klassen im Distance-Learning

In der VS 1 in Kirchdorf war bald wieder Schluss damit. Nach zunächst sieben Corona-Infektionen unter den Lehrkräften – mittlerweile 13 – sowie mehreren Schülern wurden 140 Kinder für diese Woche ins Home-Schooling geschickt. In ganz Oberösterreich befinden sich laut Krisenstab derzeit 18 Klassen an zwölf Schulstandorten im Distance Learning.

In Kirchdorf trat zudem das Problem auf, dass durch die Lieferung beschädigter QR-Codes weder in dieser Volksschule, noch in der Mittelschule ein PRC-Gurgeltest durchgeführt werden konnte, es gab stattdessen drei Antigen-Tests pro Woche. Das Problem sei mittlerweile behoben, heißt es seitens der Bildungsdirektion auf VOLKSBLATT-Anfrage. Allerdings müssten sich Lehrkräfte ohnedies außerhalb der Schule testen lassen. Auch das eine oder andere Logistikproblem mit dem Abholen der durchgeführten PCR-Tests hätte sich verbessert, Einzelfälle würden aber noch auftreten. In der ersten Schulwoche waren 0,09 Prozent von 151.391 ausgewerteten Gurgeltests positiv, 1852 brachten kein Ergebnis. Vorige Woche waren 0,08 Prozent von 152.032 Proben positiv, 874 brachten kein Ergebnis.

Kinder benötigen Antworten auf ihre Fragen

Weil viele Kinder unter der Corona-Pandemie besonders leiden, ist es umso wichtiger, dass Eltern gegensteuern, weiß Bettina Matschnig, Fachgruppenvertreterin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der oö. Ärztekammer: „Die Kinder benötigen Realität mit Augenmaß.“ Das heißt, Kinder brauchen Antworten auf ihre Fragen und Gefühle. „Sie sind sehr sensibel und haben Antennen für ihre Gefühle, die in der Luft hängen, aber auch für die Gefühle der Erwachsenen. Eltern sollten daher die Gespräche mit ihren Kindern dafür nutzen, um die Kinder zu stärken und altersgerechte Informationen weiterzugeben“, betont Matschnig.

Lachen baut Ängste und Spannungen ab

Es beginne bei einem geregelten Tagesablauf. Eltern müssten als Vorbild zeigen, dass man gut durch die Pandemie komme. „Wichtig ist es, die Gesundheitskrise nicht einfach wegzureden. Die ist da und wir sind ein Teil davon. Eine realistische Einordnung der aktuellen Lage ist auch für die Kinder extrem wichtig. Genauso essenziell für den Stressabbau und das Wohlbefinden ist aber auch die Bewegung. Gehen Sie mit ihren Kinder raus in die Natur“, rät Matschnig. Aber die „wohl beste und nachhaltigste Möglichkeit ist, mit den Kindern gemeinsam zu lachen und zu spielen. Lachen ist die beste Medizin, baut Ängste und Spannungen ab, verändert die Chemie im Körper und stärkt das Immunssystem“, weiß die Kinderpsychologin.