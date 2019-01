„Kinder sind das Publikum von heute“

Von Renate Wagner

Die Wiener Komponistin Elisabeth Naske ist mit ihren Kinderopern berühmt geworden, „Die feuerrote Friederike“ (nach Christine Nöstlinger) und „Das Städtchen Drumherum“ (nach Mira Lobe) sind auch in Oberösterreich schon gespielt worden.

Librettistin aus Oberösterreich

Ela Baumann, geboren in Puchenau, hat in Linz das Theodor-Körner-Gymnasium besucht, dann am Mozarteum in Salzburg studiert und ist danach gleich ins Ausland gegangen, um ihre Theaterprojekte zu realisieren. „Leider bin ich eher selten in meiner Heimat tätig“, sagt Baumann, die heute in Luxemburg lebt. „Der Chorus sine nomine unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger hat mich einmal zurückgeholt, und da habe ich 2012 den Tuuli Anerkennungspreis des Landes OÖ bekommen.“

Die schon bekannte Schöpferin von Kinderopern und die Regisseurin, Choreografin und Librettistin, deren Spezialgebiet die Verbindung von Musik und Tanz im Musiktheater ist, haben 2010 in Luxemburg ihre erste gemeinsame Arbeit, „Mausemärchen und Riesengeschichte“, herausgebracht.

„Als Dominique Meyer 2013 nach dem Schlussapplaus der Premiere von ,Das Städtchen Drumherum’ zu mir sagte: ,Und was machen wir als Nächstes?’ — was ein wunderbares Gefühl ist, wenn man das vom Direktor der Wiener Staatsoper hört — stand ich vor dem Problem, wieder eine Geschichte zu finden. Bisher hatte ich die größeren Kinderopern nach den Werken bekannter Kinderbuchautoren geschaffen. Da konnte ich aber nichts Passendes finden“, erzählt Elisabeth Naske. Und als der Verlag Schott sie ermunterte, doch etwas ganz Neues zu machen, kam Naske auf die bewährte Kollegin Ela Baumann zurück.

„Die Geschichte der Enakos ist mir eingefallen“, sagt Baumann. „Elisabeth Naske und ich wollen Kindern keine belanglosen Geschichten erzählen. Wir haben etwa in unserem Stück ,Lollo’ das Thema Müll, Umweltschutz und Nachhaltigkeit behandelt — am Schicksal von weggeworfenem Spielzeug. In ,Was ist los bei den Enakos?’ geht es um Gleichmacherei — vielmehr dagegen.“

Wichtige Themen und ein hohes Niveau

Auch Elisabeth Naske findet wichtige Themen für Kinderopern entscheidend: „Kinderoper wird oft mit der linken Hand betrieben – und als ginge es nur darum, ,das Publikum von morgen zu erziehen’. Kinder sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und haben ein Anrecht auf ,Kultur’, auf etwas, das speziell für sie gemacht wurde. Sie sind das Publikum von heute und verdienen als solches ihre Geschichten für hier und heute. Und sie verdienen Dinge auf hohem Niveau.“

Ela Baumann und Elisabeth Naske haben mittlerweile ein weiteres Werk fertiggestellt, „Sommerfreunde“ ist für Symphonieorchester und einen Sprecher, bestellt von den NÖ Tonkünstlern, Uraufführung im März. „Das ist ein Versuch, das große Thema Abschiebung aus Kinderaugen zu betrachten und zu zeigen, dass jeder, egal welchen Alters, mit sozialem Engagement einen Teil dazu beitragen kann, dass ein Zusammenleben für alle funktioniert“, sagt Ela Baumann.

Ein weiteres Stück Zusammenarbeit der beiden Damen ist derzeit im Entstehen – die Salzburger Festspiele haben eine Kinderoper bei dem Duo bestellt, die 2020 in der Aula der Alten Universität uraufgeführt wird.

Bisher waren die Arbeiten der beiden in hohem Maße von Erfolg gekrönt. Wer weiß, vielleicht sagt Dominique Meyer am 26. Jänner 2019 nach der Uraufführung „Was ist los bei den Enakos“ wieder zu ihnen: „Und was machen wir als Nächstes?“