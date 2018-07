LINZ — Kinder wollen mehr Zeit mit ihren Eltern, das hat haben die Kinderfreunde OÖ in einer Umfrage unter 100 Volksschülern ermittelt. „41 Prozent der von uns befragten Kinder wünschen sich mehr Zeit mit der Familie. Das ist ein klares Signal an Eltern und Gesellschaft“, resümiert Landesvoristzender Roland Schwandner. Rund ein Viertel der Kinder haben laut eigener Aussage nur zwei Stunden oder weniger am Tag zur freien Verfügung, jede(r) Dritte ist mit der eigenen Freizeit-Situation mäßig- bis unzufrieden.

Einen hohen Stellenwert nehmen die bei den Volksschülern Freunde ein, knapp über die Hälfte aller Befragten wünscht sich mehr Zeit mit ihnen.

Bewegung und Medien für Kinder gleich wichtig

Beliebte Aktivitäten sind neben Sport (76% Zustimmung) und draußen spielen, (71%), das Fernsehen (77%) und Videospiele (73%). Beim Umgang mit den neuen Medien ist besonders die Verantwortung der Eltern wichtig, um eine sinnvolle Benutzung von Fernseher, Computer etc. zu erlernen.

Es seien viele kleine Dinge im Alltag, vor allem Familienrituale, die Kinder besonders schätzen. Neun von zehn empfinden das gemeinsame Essen als wichtigste Familien- aktivität.

Einig sind sich Kinder, was sie in der gemeinsamen Familienzeit stört: Streit, schwierige Kommunikation und fehlende Aufmerksamkeit. Vor allem die ständige Erreichbarkeit der Eltern und plötzliche Termine sind laut Umfrage nervig. Die Kinderfreunde sehen hier die Unternehmen in der Pflicht. Eltern sollten die Zeit mit ihren Kindern bewusst verbringen. Den Kleinen darf aber auch mal langweilig sein, das fördert sogar die Kreativität.

