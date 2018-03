Kinderbande terrorisierte Burschen

WELS — Eine zehnköpfige Kinderbande mit Wurzeln in Tschetschenien terrorisiert in Wels ihr Umfeld: Nach einer Rauferei wurden die Buben und das Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren erwischt.

Vier der Kinder hatten zunächst am Sonntag im Stadtteil Vogelweide eine Zeitungskasse gestohlen und waren dabei von einem Zeugen gestört worden. Die Polizei kam rasch auf einen amtsbekannten Zwölfjährigen. Bei seinen Eltern daheim suchten die Beamten ihn vergeblich, denn der Bub war bereits an einem anderen Tatort aktiv — auf der BMX-Anlage in der Freizeitanlage Wimpassing. Dort würden Kinder und Jugendliche raufen, wurde am Notruf gemeldet. Gleich mehrere Streifen machten sich auf den Weg und konnten die zehn davonlaufenden Kinder „einsammeln“. Sie hatten zuvor sechs aus Gunskirchen stammende Burschen (12 bis 14 Jahre alt) angegriffen, wobei der Anführer ein Opfer mit einem Taschenmesser leicht an der Lippe verletzte und die Burschen auch mit dem Umbringen bedrohte.

Zwei der Kinder führten die Beamten dann zur versteckten Zeitungskasse. Sie aufzubrechen war ihnen nicht gelungen. Das entsorgte Messer blieb verschwunden. Die zehn Kinder wurden zwar angezeigt, sie sind aber noch strafunmündig. Jugendwohlfahrt und Bundesasylamt wurden informiert.

Bessere Prävention

Eine Notwendigkeit, die Präventionsoffensive mit der Polizei zu erweitern, sieht Vbgm. Gerhard Kroiß. Bereits jetzt nehme sich das Quartier Gartenstadt verstärkt tschetschenischer Jugendlicher an und versuche zu vermitteln, dass Gewalt kein legitimes Mittel zur Problemlösung sei. Hier müsse man noch rascher Maßnahmen setzen um die kriminelle Entwicklung der Kinder zu stoppen. Gleichzeitig sei bei derartig groben Verletzungen der Aufsichtspflicht der Entzug von Sozialleistungen notwendig.