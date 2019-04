Kinderbetreuung im Seniorenheim

SHV Perg bietet Mitarbeitern Betreuung im Haus durch Tagesmutter an

Man erwartet sich eine „Win-Win-Win“-Siutuation im Seniorium Mauthausen. Im größten Pflegeheim des Sozialhilfeverbandes Perg wird nämlich künftig eine Tagesmutter die kleinen Kinder der Mitarbeiter betreuen. „Nach wie vor ist Pflege weiblich. Von unseren 450 Mitarbeitern sind etwa 90 Prozent weiblich.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist daher für uns ein zentrales Thema, welchem wir verstärkt Augenmerk schenken“, erklärt Landtagspräsident Viktor Sigl als Vorsitzender des Personalbeirats des SHV Perg. Die Vorteile liegen auf der Hand: Erstens seien die Mitarbeiterinnen froh, wenn sie so unkomplizeri und flexibel die Betreuung organisieren können.

Zweitens profitiere man als Arbeitgeber, denn die Mitarbeiterinnen können dadurch entweder früher aus ihrer Karenz zurückkehren oder nach Karenzrückkehr ihr aktuelles Beschäftigungsausmaß wieder schneller erhöhen, und drittens bewirke „das Miteinander verschiedener Generationen im Heimbetrieb eine Belebung und Aktivierung des Heimalltags“, so SHV-Obmann Bezirkshauptmann Werner Kreisl. Er hofft, durch das neue Angebot auch Frauen anzusprechen, die bisher in Spitäler nach Linz pendelten und vielleicht lieber in der Region arbeiten würden.

Zu Beginn des Projekts wird die Betreuung der Kinder an zwei Tagen pro Woche, jeweils vormittags, angeboten. Der Dienstplan der betroffenen Mütter wird dazu passend eingeteilt. Im Juni sollen bereits fünf Kinder das Angebot nutzen. Bewährt sich das Projekt, soll es auch in den anderen fünf Häusern angeboten werden.