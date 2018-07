Kindergarten mit 7-Tage-Woche?

Salzburger Landesrätin will Pilotprojekte für Kinderbetreuung am Wochenende

In Salzburg plant Neos-Landesrätin Andrea Klambauer ein Pilotprojekt für Kinderbetreuung an sieben Tagen in der Woche. Wie die „Salzburger Nachrichten“ am Montag berichteten, sollen bis 2023 zur Bedarfserhebung fünf Einrichtungen in Stadt und Land auch an Samstagen und Sonntagen aufsperren. Man wolle Frauen damit den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern.

Angebote zu Randzeiten

Allerdings räumte Klambauer ein, dass es noch keine konkreten Projekte gebe und andere „Baustellen“ Vorrang hätten. „Momentan haben etwa die Ziele bedarfsgerechte Öffnungszeiten oder Angebote zu den Randzeiten absolute Priorität“, teilte die Landesrätin der APA mit. Eine Umsetzung könnte auch wegen der geplanten Kürzung der Bundesgelder für den Ausbau der Kinderbetreuung — in Salzburg sind das zwei Mio. Euro — schwierig werden. Ideen wie die Wochenendbetreuung müssten erst ausgearbeitet und Partner gefunden werden. Zu möglichen Kosten könne man ebenfalls nichts sagen. Wie hoch der tatsächliche Bedarf ist, bleibt freilich fraglich: In Salzburg können Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken (SALK) ihre Kinder jetzt schon am Wochenende in den Betriebskindergarten geben. Wie eine Klinik-Sprecherin sagte, gab es bisher allerdings keinen Bedarf. Daher wurde am Wochenende auch nicht aufgesperrt, obwohl man an Samstagen und Sonntagen bereits ab fünf Kindern aufmachen würde.

Im Burgenland, das derzeit den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz innehat, sind bereits die Stellungnahmen aus den Bundesländern, darunter auch aus OÖ, zum Ausbau der Kinderbetreuung eingetroffen. Bekanntlich will der Bund den Ländern im Zuge der neuen 15a-Vereinbarung für den Ausbau der Kinderbetreuung künftig nur 110 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung stellen, das sind um 30 Mio. Euro weniger als derzeit.