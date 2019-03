Kinderhandel in den Königshäusern

Von Renate Wagner

Man schreibt das Jahr 1721: Frankreich schickt die Tochter des Regenten nach Spanien, um sie dort mit dem Kronprinzen zu vermählen. Im Gegenzug sendet der spanische König eine seiner Töchter nach Frankreich, damit sie die Gattin des Königs wird. An der Grenze werden die Frauen ausgetauscht.

Frauen? Nein, es handelte sich in beiden Fällen um Kinder. Eine Zwölfjährige soll in Spanien einen 14-Jährigen heiraten. Noch schlimmer die Sache in Frankreich. Der jugendliche König, der als Zehnjähriger als Ludwig XV. seinem Urgroßvater, dem „Sonnenkönig“ Ludwig XIV., nachfolgte, bekommt in Gestalt der spanischen Infantin eine Vierjährige (!) als künftige Frau.

Mädchen als wertlose „Handelsgüter“

Nun war diese Art von „Kinderhandel“ in Königshäusern seit Jahrhunderten Tradition (und reichte noch bis ins 19. Jahrhundert hinein, wo solche Abmachungen getroffen wurden). Es ging nicht um Menschen, es ging um politische Bündnisse, und keiner der Betroffenen wurde von den Erwachsenen, die hier im doppelten Wortsinn „handelten“, gefragt. (Abgesehen davon, dass reiche Familien — auch bei Bauern — ebensolche Bündnisse für die nächste Generation schlossen, ohne dass diese ein Mitspracherecht hatte.)

Die französische Historikerin Chantal Thomas hat sich dieses Falles eines Tausches junger Mädchen in einem Sachbuch angenommen, weil er so furchtbar tragisch ausging. Der spanische Thronfolger starb, die französische Gattin hatte keine Funktion mehr. Und am französischen Hof wollte man (begreiflicherweise) nicht ein Dutzend Jahre warten, bis die Ehe vollzogen werden könnte. Ein Mädchen und ein Kleinkind, erst zwei wertvolle „Handelsgüter“, dann plötzlich wertlos. Zurückgeschickt. Wie beim Online-Handel, wenn man etwas doch nicht braucht …

Regisseur Marc Dugain hat mit „Ein königlicher Tausch“ nicht nur einen aufwendigen Kostümfilm gedreht, wo der Prunk der Höfe in Paris und Madrid sich entfaltete, er zeigt auch die unglückliche Verlorenheit der jungen Generation angesichts der Situation (wobei der 15-jährige Belgier Igor Van Dessel eine hinreißende Studie des jungen Ludwig XV. liefert), sondern auch das rücksichtslose Kalkül der Alten, die meinen, eben so zu handeln, wie sie müssen. Seelenschmerzen, verzweifeltes Aufbegehren, hilfloses Sich-Fügen, Manipuliertwerden … all das fügt sich kriminalistisch (und stellenweise herzzerreißend) zusammen. Und hat auch noch den Vorteil, eine wahre Geschichte zu erzählen.