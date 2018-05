Kinderleiche in Mistkübel in Wien-Döbling entdeckt

In einer Wohnhausanlage in der Heiligenstädter Straße 11-25 in Wien-Döbling ist am Samstag die Leiche eines Kindes in einem Mistkübel entdeckt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ist von Fremdverschulden auszugehen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei der Leiche um ein siebenjähriges Mädchen, das seit Freitagnachmittag aus der Wohnhausanlage verschwunden war.

Gegen 23.30 Uhr war bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet worden, seither hatte man nach der Kleinen gesucht, berichtete Steirer.