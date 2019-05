Kinderpornos: Arzt tauschte Fotos mit 700 Gleichgesinnten aus

LINZ — Eine globale Dimension hat der Fall jenes Arztes aus dem Hausruckviertel angenommen, der im Jänner des Vorjahres wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material am Welser Landesgericht verurteilt wurde. Insgesamt hatte der heute 62-Jährige zu weit mehr als 700 Personen einschlägigen Kontakt, haben die Spezialisten vom Landeskriminalamt herausgefunden.

Innerhalb von zwei Jahren Arbeit haben sie nun an die 100 Personen aus aller Welt identifiziert, mit denen der Mediziner seine Fotos und Videos ausgetauscht hatte. Die Täter stammen zum überwiegenden Teil aus Europa (Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, … ), aber auch aus China, Südafrika, Argentinien, Mexiko und den USA. Die Verdächtigen werden nun in ihren Heimatländern strafrechtlich verfolgt. Ein österreichischer Wiederholungstäter sitzt inzwischen seine Strafe ab, in Deutschland gibt es bereits mehrere Anklagen.

Material über Foren im Internet ausgetauscht

„Bei den Ausgeforschten handelt es sich nicht um ein Netzwerk“, informiert LKA-Chefermittler Wolfgang Dirisamer. Die Männer haben sich im Internet kennengelernt und über Foren und Kontaktbörsen oder direkt Videos und Fotos getauscht. Geld sei dabei keines geflossen. „Diese Zeiten sind vorbei. Heutzutage wird nur getauscht“, weiß Dirisamer. Zu manchen Gleichgesinnten hatte der Oberösterreicher, der 17 Jahre lang Kinderpornografisches Material gesammelt haben soll, nur einmal Kontakt, zu anderen öfter.

Auch abseits dieses großen Falles ist die Zahl der Taten, in denen Polizisten gegen Pädophile ermitteln, im Steigen. „Wir haben täglich damit zu tun“, so der Chefermittler. Das sei auch dem Internet geschuldet. Früher musste man Fotos selbst entwickeln, um nicht aufzufliegen. Heute reichen ein paar Klicks.