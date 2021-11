„Kinderzauber“ bis Wiegenlied

Im Dezember ist der Musikalische Adventkalender des Brucknerhauses Linz zum vierten Mal klingender Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.

Mit 23 Kurzkonzerten, Dauer zwischen 30 und 45 Minuten, zumeist junge Interpretinnen und Interpreten stimmen auf die bevorstehenden Festtage ein: überwiegend klassisch, manchmal jazzig, poppig oder volkstümlich.

Auch heuer finden die Konzerte im Foyer vor dem Mittleren Saal im Brucknerhaus Linz statt, wenn auch ohne Publikum, da dieses aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht zugelassen ist. Per Videostream kann das Publikum dennoch in den Genuss kommen, und zwar kostenlos.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 18 Uhr, der Schumann-Kreis in der Besetzung mit Jana Stadlmayr (Sopran), Zuzana Petrasová (Mezzosopran) und Vladimír Slepec (Tenor). Am Klavier spielen Anna Maier und Markus Urbas, Werke von Robert und Clara Schumann gelangen zur Aufführung.

Beenden wird den Reigen am 23. Dezember der „Kinderzauber vom mächtigen Häuflein“ (eine Wiederholung des Streams vom 12. 12.). Mili Balakirews Paraphrase über Glinkas Romanze „Die Lerche“ für Klavier (1864) und Modest Mussorgskis „Die Kinderstube“ erklingen, dazu drei weitere Stücke Mussorgskis.

Es treten auf Marta Stetsko (Sopran) sowie Ivan Nazarenko (Klavier). VOLKSBLATT-Empfehlung: Wiegenlieder aus Argentinien, Brasilien und Spanien am 10. Dezember (18 Uhr), darunter Manuel de Fallas Lieder aus den „Siete canciones populares españolas“.