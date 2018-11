Kindl raste in Igls mit Laufbestzeit vom 18. auf 3. Rang

Wolfgang Kindl hat am Sonntag beim Rodel-Weltcup in Innsbruck-Igls nach einem verpatzten ersten Lauf und dem nur 18. Zwischenrang sensationell noch den Sprung auf das Podest geschafft. Der Sprint-Weltmeister sprang mit der Laufbestzeit von 50,017 Sek. noch auf Platz drei und wurde so vom schlechtesten zum besten Österreicher. Olympiasieger David Gleirscher verpasste die Top 3 als Vierter knapp.

Der Sieg ging an den Deutschen Johannes Ludwig vor dem Italiener Dominik Fischnaller. Für den Sprintbewerb am Nachmittag (Top 15) qualifiziert haben sich aus ÖRV-Sicht auch Reinhard Egger (10.) und Nico Gleirscher (11.).