„King Bibi“ bleibt auf dem israelischen Thron

Seine Anhänger nennen ihn „King Bibi“ — und dem wurde Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit seinem Erfolg bei der Parlamentswahl am Dienstag wieder einmal gerecht: Sein rechtskonservativer Likud kam gestern nach Auszählung fast aller Stimmen auf 35 von 120 Mandaten, genau so viele wie das Oppositionsbündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz. Netanyahus Koalition rechter und religiöser Parteien hat jedoch eine Mehrheit von 65 der 120 Mandate. Damit steht er vor der fünften Amtszeit.

Netanyahu ist seit 2009 durchgängig im Amt. Er war auch von 1996 bis 1999 Premier. Wegen Korruptionsvorwürfen, die er zurückweist, steht er massiv unter Druck.

Achtungserfolg für Gantz

Sowohl Netanyahu als auch Gantz hatten noch in der Wahlnacht ihren Sieg erklärt. Netanyahu sprach von einem „unvorstellbaren Erfolg“. Gantz wollte sich auch gestern zunächst nicht geschlagen geben. „Es zeichnen sich zwar dunkle Wolken ab, aber nichts ist endgültig, Bewegungen sind noch möglich, und wir können noch politische Vorstöße unternehmen“, schrieb er an Mitstreiter. Erst am Abend erkannt der 59-Jährige Politneuling seine Niederlage an: Er respektiere die Entscheidung des Volkes, so Gantz.

Tatsächlich ist ihm ein Achtungserfolg gelungen, Aussichten auf eine Mehrheit er aber nicht. Und eine große Koalition mit Netanyahu haben sowohl er als auch der Likud-Chef ausgeschlossen.

Palästinensische Politiker zeigten sich enttäuscht über das Ergebnis. Es beweise, dass Israel kein Interesse daran habe, die Besatzung der Palästinensergebiete zu beenden, hieß es. „Israelis haben dafür gestimmt, den Status quo zu erhalten, was die Besatzung von Palästina angeht”, twitterte der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat. „Prognosen zeigen, dass nur 18 Mitglieder des Parlaments mit 120 Sitzen zwei Staaten in den Grenzen von 1967 unterstützen.“

Kurz gratuliert

Noch vor US-Präsident Donald Trump gratulierte gestern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als einer der ersten ausländischen Politiker Netanyahu zum „exzellenten Abschneiden“. „Obwohl die offiziellen Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, ist eines klar: Sie haben – einmal mehr – das Vertrauen der Menschen in Israel in Rekordzahlen gewonnen.“

Warten auf Trump-Plan

Trump meinte in seiner Gratulationsadresse, Netanyahus Sieg erhöhe die Chancen auf Frieden. Der US-Präsident will nun nach der Wahl bald seinen lange erwarteten Plan zur Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern präsentieren. Seine Chancen, sich als Friedenstifter in die Geschichtsbücher eintragen zu können, stehen allerdings schlecht, da ihn die Palästinenser wegen seiner betint proisraelischen Politik als Vermittler abgelehnen.