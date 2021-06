Kings Of Convenience: Peace Or Love

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Der Bandname war schon mal ein gelungener Gag, als Erlend Oye und Eirik Glambek Boe vor 20 Jahren die Szene betraten: Kings Of Convenience, also „Könige der Bequemlichkeit“.

Das passte perfekt zum zurückgelehnt-lässigen Gitarrenpop der beiden Norweger. Nun ist ihr mittlerweile viertes Album „Peace Or Love“ auf dem Markt. Die Kings Of Convenience schenken uns damit elf bildhübsche Kompositionen im Balladen- und mittleren Tempo, die den Folk-Sound ihrer offenkundigsten Vorbilder Simon & Garfunkel mit federleichten Jazz- und Latin-Elementen verschmelzen.

Insbesondere Oye scheint ein großer Samba- und Bossanova-Kenner zu sein. Sein weicher Gesang trägt die feinen Akustik-Arrangements von „Peace Or Love“. Besonders schön wird es, wenn — ganz wie in der Anfangszeit des Duos aus Bergen — die Stimme der kanadischen Singer-Songwriterin Leslie Feist hinzukommt, nämlich in den neuen Duett-Songs „Love Is A Lonely Thing“ und „Catholic Country“.

Frieden oder Liebe: Das ist kein Gegensatz, wie der Plattentitel suggeriert — bei den Kings Of Convenience geht beides musikalisch Hand in Hand. Ein strahlend helles Glücklichmacher-Album von zwei jung gebliebenen Männern aus dem eher dunklen Norden Europas.