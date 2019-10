Kipchoge startet 1:59-Challenge in Wien um 8.15 Uhr

Der Startschuss zur 1:59-Challenge von Eliud Kipchoge am Samstag in Wien ist auf 8.15 Uhr festgelegt worden. Das teilten die Mitorganisatoren des Marathon-Rekordversuches am Freitag mit. Bis dato hatte es ein Start-Fenster von 5 bis 9 Uhr gegeben. Nun legte man sich aufgrund der Wetterprognosen für die genaue Zeit fest.