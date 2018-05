Kippt er ihn oder kippt er ihn nicht?

In dieser Woche muss Donald Trump über das Schicksal des Atomdeals mit dem Iran entscheiden

Gegensätzlicher können die Einschätzungen nicht sein. Die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) sieht in der Vereinbarung „das weltweit robusteste Verifikationsregime“, US-Präsident Donald Trump „den schlechtesten Deal aller Zeiten“: Das Atomabkommen der fünf UNO-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran polarisiert wie kein zweites Thema die internationale Politik.

Stunde der Diplomatie

Spätestens am kommenden Samstag ist der Tag der Entscheidung: Viele erwarten, dass Trump dann de facto aus dem 2015 in Wien von den USA, China, Frankreich, Russland, Großbritannien und Deutschland mit dem Iran geschlossenen Abkommen zur Kontrolle des Atomprogramms aussteigen wird.

Bis dahin ist noch viel hektische und wohl auch geheime Diplomatie angesagt. Formal muss der Präsident bis 12. Mai entscheiden, ob er die Aussetzung von Sanktionen gegen den Iran fortführt oder die Strafmaßnahmen wieder in Kraft setzt. Letzteres käme einem Ende des Abkommens gleich, denn der Kern des Deals lautet: Der Iran beschränkt sein Atomprogramm und die Staatengemeinschaft lockert dafür die Sanktionen.

USA und Israel allein

Außer der US-Regierung und Israel, das sich angesichts ungezählter Vernichtungsdrohungen durch die islamistischen Theokraten in Teheran bedroht sieht, plädieren alle anderen internationalen Akteure für ein Festhalten an dem Vertrag. Russland etwa sieht im wachsenden Einfluss des Iran in der Region eine Schwächung der USA, fühlt sich selbst aber nicht bedroht. Die Europäer wollen den Deal ebenfalls erhalten, auch weil sie wieder Geschäfte mit dem Iran machen wollen.

Um eine Eskalation zu vermeiden, haben sich die Europäer mittlerweile bewegt. Bis vor Kurzem lehnte etwa Deutschland eine Verbindung des Abkommens mit anderen Themenbereichen wie der aggressiven iranischen Außenpolitik in der Nah- und Mittelost-Region strikt ab. Nun lautet die von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verbreitete neue Marschrichtung: Festhalten am Atomprogramm, aber „Erweiterung des Verhandlungsrahmens“. Selbst der mittelbaren Verknüpfung des Abkommens mit dem iranischen Raketenprogramm stehen die Europäer nun offen gegenüber.

Die Trümpfe der Mullahs

Teheran weist solche Überlegungen allerdings (noch) entschieden zurück und hält dabei einige Trümpfe in der Hand. Denn der Iran hat seinen regionalen Einfluss in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Ohne Abkommen könnte Teheran etwa Zehntausende schiitische Milizionäre im Irak von der Leine lassen. Die Forderung nach einem US-Abzug könnte dort dann rasch mit Gewalt untermauert werden. In Syrien könnte der Iran die letzten Beschränkungen fallenlassen, die er sich dort beim Aufbau einer Front gegen Israel noch auferlegt. Gleiches gilt für die libanesische Hisbollah, die schon jetzt Tausende Raketen auf Israel gerichtet hat und auf die der Iran maßgeblichen Einfluss hat. Auch im Jemen kann der Iran jederzeit iden Stellvertreterkrieg gegen Saudi-Arabien eskalieren lassen.

Weiß Trump, was er tut?

Donald Trump sollte sich also genau überlegen, worauf er sich einlässt, sollte er den Atomdeal tatsächlich mit einem Federstrich zunichte machen.