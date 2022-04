Kirchbaumer, Ganders, Remmel: Gemüse für alle!

Eigenes Gemüse säen, hegen, pflegen und beim Wachsen zusehen bis es schließlich im Herbst geerntet werden kann: Eine einfache Vorstellung, aber wie geht man es richtig an?

Die „meine ernte“-Gründerinnen Natalie Kirchbaumer und Wanda Ganders sowie die Ernährungswissenschaftlerin Ina Remmel haben mit ihrem neuen Buch „Gemüse für alle!“ ein Einsteigerbuch geschaffen, welches mit Tipps, genauen Anleitungen und Hilfestellungen eine erfolgreiche Gemüseaufzucht verspricht.

Monat für Monat gibt es im Buch einen Überblick, was zu tun ist und was in der jeweiligen Zeit zu beachten ist. So ist es im April und Mai beispielsweise wichtig „mit dem Wetter zu gärtnern“: Beim Auspflanzen von Jungpflanzen sollte beispielsweise der letzte Tag der Eisheiligen im Mai abgewartet werden, da die Pflänzchen sonst erfrieren oder beim Wachstum pausieren können.

Für technikaffine Gärtnerinnen und Gärtner bietet das Buch zudem QR-Codes, die mit Smartphone oder Tablet eingescannt werden können und auf anschauliche Videos leiten, die unterschiedliche Gartenthemen wie Richtig gießen, Pikieren oder Aussähen behandeln. Nach einem Gartentyp-Test gibt es auch Tipps für „Grünohr-Hasen“ (Anfänger) und Wissenswertes für „Gartenfüchse“ (Fortgeschrittene).

Natalie Kirchbaumer, Wanda Ganders, Ina Remmel: Gemüse für alle! Das Einsteigerbuch mit Erntegarantie. GU Verlag, 176 Seiten, 20,90 Euro.