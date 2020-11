Das Tor einer Kirche in Wien-Hütteldorf ist am Freitag von unbekannten Tätern mit einer christenfeindlichen Bemerkung („Christen in die Hölle“) beschmiert worden. Markus Dittrich, der Sprecher der Landespolizeidirektion, bestätigte der APA einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe). Die Urheber seien unbekannt, sagte Dittrich, eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung liege vor. Der Verfassungsschutz hat die Ermittlungen übernommen.