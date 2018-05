Kirchen laden zur „Langen Nacht“

Freitags ab 19 Uhr volles Mitmach-Programm in Linz, Wels, Steyr und im Seengebiet

LINZ – Rund 350 Veranstaltungen in ganz Oberösterreich – etwa 115 in Linz – laden am Freitag bei der „Langen Nacht der Kirchen“ zum Mitmachen, Genießen und Innehalten ein. Von 19 bis 24 Uhr öffnen heuer bereits zum 13. Mal rund 100 Kirchen, Kapellen und kirchliche Einrichtungen ihre Türen. Die „Lange Nacht“ ist ein kräftiges Zeichen einer offenen, ökumenischen und vielfältigen Kirche.

Auch heuer dürfen sich die Besucher über ein buntes Programm in den Regionen Linz, Wels, Steyr und im Seengebiet freuen. Unter anderem gibt es besondere Kirchenführungen, Musik aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen, Vorträge, Diskussionen, Lesungen, Film, Tanz, Kabarett und interkulturelle Begegnungen.

„Die Nacht schenkt uns einen Raum, in dem wir uns fallen lassen und einfach Mensch sein dürfen, ohne Leistung und Verdienst – die Sehnsucht danach tragen wir unser ganzes Leben lang in uns“, sagt Bischof Manfred Scheuer.

Das gesamte OÖ-Programm gibt es unter www.langenachtderkirchen.at/linz.