1938: Das Ende Österreichs

Die christlichen Kirchen räumen eine Mitschuld an jener Entwicklung ein, die vor 80 Jahren zum sogenannten „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich führte: „Manche Kirchen bejubelten nicht nur den ,Anschluss‘, sondern trugen auch die NS-Politik, sei es den Antisemitismus, sei es die Auslöschung vermeintlich unwerten Lebens, voll und ganz mit, was uns heute schamvoll als Verrat am Evangelium erscheint“, heißt es in einer Erklärung des Vorstandes des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ). Man müsse eingestehen, dass es in den sieben Jahren der NS-Herrschaft „Schuld und Versagen durch Wegschauen und Mittun gegeben hat“. Widerstand habe es in den Kirchen „nur vereinzelt“ gegeben, heißt es in der über Kathpress veröffentlichen Erklärung. „Ab dem 11. März 1938 haben viele in Österreich Schuld auf sich geladen. Auch die christlichen Kirchen waren vom Ungeist mitbetroffen, der dem NS-Regime den Boden bereitet hat.“

„Christliches Versagen“

Gestern meldeten sich auch die katholischen Bischöfe Österreichs zu Wort und sprachen von einem „christlichen Versagen“: Die damaligen Bischöfe hätten — wie auch Politiker, Künstler und Wissenschaftler — nach der Besetzung Österreichs die katastrophalen und menschenverachtenden Konsequenzen „nicht deutlich genug erkannt oder benannt“. Noch heute schmerze, dass die Christen 1938 und in den Jahren des NS-Furors danach „nicht stärker der Macht des Hasses, der Unmenschlichkeit und der Diktatur entgegengetreten sind“.

Staatsakt in der Hofburg

Das offizielle Österreich — mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Spitze — gedenkt am heutigen 12. März dem 80. Jahrestag des „Anschlusses“ an Hitlerdeutschland mit einem Staatsakt in der Wiener Hofburg. Die Veranstaltung wird ab 11 Uhr live auf ORF 2 übertragen.