In seinem Wirken verbanden sich Lehramt, Wissenschaft und kirchenmusikalische Praxis auf harmonische Weise. Am 30. Mai ist der Pädagoge, Komponist und Kirchenmusiker Wolfgang Fürlinger im 86. Lebensjahr verstorben.

Fürlinger wurde am 6. September 1933 in Peilstein im Mühlviertel geboren. Bereits sein Vater Viktor war Volksschuldirektor und Stiftsorganist in Schlägl. Wolfgang Fürlinger bezeichnete sich selbst als „Kirchenmusiker von Geburt an“, bereits in jungen Jahren begleitete er seinen Vater auf die Orgelempore. Nach seinen Orgelstudien am Brucknerkonservatorium Linz und am Salzburger Mozarteum arbeitete Fürlinger als Lehrer. Bis 1997 wirkte er an der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz, dem Brucknerkonservatorium und dem Mozarteum.

Dompfarrer Maximilian Strasser würdigt Wolfgang Fürlinger als „durch und durch religiösen Musiker.“ Von 1952 bis 2017 versah Fürlinger seinen Dienst als Organist fast täglich an der Kirche der Barmherzigen Brüder in Linz. 1955 gründete er dort den Chor und wirkte bis 2013 als Regens chori.

Im Laufe seines Lebens grub Fürlinger rund 230 Werke aus Archiven und Bibliotheken österreichischer Stifte und Klöster aus, die er editierte, publizierte und zur Aufführung brachte. Seine eigenen zahlreichen Kompositionen zeichnen sich durch musikalische Qualität jenseits des Mainstream und große Praxisnähe aus.

Unter anderem wurde Fürlinger 2014 mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet, am 11. Juni findet um 14 Uhr die Verabschiedung am Linzer St. Barbara-Friedhof statt.