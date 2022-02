Kirchenräume als Lebensräume

Es könne eine große Chance sein, sagt Architektin Gerhild Eva Schremmer und meint damit die Öffnung der katholischen Kirche.

Gesprochen wird über räumliche Öffnung, Nutzung sakraler Gebäude, „Gestaltung an zukünftigen Bedarf ausrichten“, wie Reinhold Prinz, Finanzdirektor und Ökonom der Diözese Linz, betont. Die Zeit sakraler Großbauten sei lange vorbei, heute denke man in ganz andere Richtungen. „Kirchenräume sollen Lebensräume werden“, so Prinz.

Pfarrhof, Pfarrheim und Kirche — an dieser Dreifaltigkeit in den meisten Gemeinden rüttelt die Kirche. Da die Kirchen für die Dörfer von großer Bedeutung sind und erhalten bleiben sollen, Pfarrhof- und heim häufig nahezu leer stehen, wird kräftig daran gedacht — und auch bereits umgesetzt —, kirchliche Räumlichkeiten auch anders zu nutzen. So wurde etwa in der Pfarrkirche Haid der Pfarrsaal in den Kirchenraum verlegt.

„Kirchen sind kulturelle Nahversorger“

Zur Umsetzung gehöre dazu heute — „selbstverständlich“, wie der Kunstreferent und Diözesankonvervator Hubert Nitsch betont — die Einbindung zeitgenössischer Künstler. Von Siegfried Anzinger bis VALIE EXPORT. „Kirchen sind kulturelle Nahversorger“, betont Nitsch, rund 50 Prozent der Kulturgüter Oberösterreichs werden von der Diözese Linz verwaltet. Und: „Heutiger Glaube braucht auch heutige Bilder.“ Dabei sei wichtig, dass die Künstler genaue Angaben bekämen, wofür der zu gestaltende Raum etwa genutzt werden wird. „Stopp“ hätte er bei den Ideen der Künstler bis jetzt noch nie sagen müssen, auch wenn etwa Siegfried Anzinger in den von ihm gestalteten Kirchenfenstern in Weyer einen nackten Jesus und Frauen im Tschador zeigt.

Durch die Gestaltung der Bauten durch und mit zeitgenössischen Künstlern und die teilweise Neunutzung der Räume geht die Kirche in Oberösterreich hier einen Weg, der auch den künftigen Anforderungen genügen soll. „Wir wollen auch in Zukunft die Kirche im Dorf lassen“, sagt Prinz.

Zwischen 2017 und 2021 wurden rund 900 kirchliche Bauprojekte in Oberösterreich durchgeführt, die Bauausgaben betrugen dafür knapp 92 Millionen Euro, von denen rund 26 Mio. aus Mitteln des Kirchenbeitrags finanziert wurden. Die Bauausgaben der vergangenen zehn Jahre betrugen insgesamt rund 236 Mio. Euro.

Die soeben erschiene Publikation „Blickpunkt 2021“ dokumentiert Bauprojekte der vergangenen fünf Jahre.