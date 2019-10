Kitzbühel weiter in Schockstarre

In Kitzbühel hat nach dem Fünffachmord am Sonntag auch gestern Schockstarre geherrscht. „Die Stimmung ist betrübt und die Trauer ist sehr groß“, sagte Bürgermeister Klaus Winkler. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der 25-Jährige die Tat begangen habe. Der Verdächtige sei gut in die Stadtgemeinschaft integriert gewesen und habe sich auch gemeinnützig in Vereinen engagiert, so der Ortschef.

Die Tatortarbeit konnte am Montagnachmittag noch nicht abgeschlossen werden. Die Tat dürfte aber sehr schnell und überraschend passiert sein, schilderte LKA-Leiter Walter Pupp In dem Haus seien kaum Kampfspuren gefunden worden, weshalb es keinen größeren Widerstand der Opfer gegeben haben dürfte.

Über den Verdächtigen ist gestern am Landesgericht Innsbruck U-Haft verhängt worden. In zwei Wochen gibt es eine Haftprüfung.

Eifersucht als Motiv

Der 25-Jährige hatte wie berichtet am Sonntag gegen 4 Uhr am Haus seiner 19-jährigen Ex-Freundin, in dem ihre Familie wohnte, geläutet. Nachdem der Vater den jungen Mann abgewiesen hatte, ging er nach Hause und holte die Pistole seines Bruders, die dieser in einem Tresor aufbewahrte. Gegen 5.30 Uhr kam der 25-Jährige erneut zum Wohnhaus der Familie und erschoss dort zunächst den Vater (59) der 19-Jährigen, dann ihre Mutter (51) und ihren Bruder (25), bevor er seine Ex-Freundin und ihren Freund tötete. Anschließend stellte er sich bei der Polizeiinspektion Kitzbühel. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein.

Unterdessen soll ein gelöschtes Facebook-Posting der SPÖ Langenzersdorf Konsequenzen für den Verantwortlichen haben. Im Posting mit „#nächster FPÖAmoklauf“ hieß es, der 25-Jährige sei „glühender FPÖ’ler“ gewesen, habe Worte wie „Nigga“ verwendet und sei auf Autobahnen 200 gefahren.